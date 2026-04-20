인도 국빈 방문한 이재명 대통령 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 인도 뉴델리 대통령궁 광장에서 한-인도 정상회담에 앞서 열린 공식환영식에 참석했다.

예포 발사 및 기마호위대와 함께 이 대통령 차량이 입장했다. 이 대통령 부부가 하차해 무르무 대통령과 먼저 인사 나눈 후 모디 총리와 합장한 채 인사와 포옹을 했다. 기념촬영 후 의장대 분열을 지켜봤다. 이어 인도 측과 우리 측 수행원들과 인사를 나눴다. 자리를 이동해 태극기, 인도 국기 손에 쥔 인도 환영단에게 인사를했다.

이 대통령 부부는 20일 오전 간디 추모공원을 방문했다. 라즈니쉬 쿠마르 추모공원 사무총장과 인도 측 관계자들의 안내를 받으며 이동했다. 이어 묘단 입구에서 비치된 의자에 앉아 구두 벗고 준비된 하얀색 슬리퍼 착용했다. 화환을 묘단 위에 올려놓고 묵념했다. 이후 두손을 들어 꽃잎을 2번 반복해서 뿌리고 두손을 모아 합장했다.

참배를 마친 이 대통령은 방명록에 '마힌드라 간디님의 평화정신으로 온 세상이 평화로 가득하길 기대하며 함께 노력하겠습니다'라고 작성했다.

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