"항상 먼저 연락…" 박정민, 장애인의 날 맞아 보건복지부 장관 표창

박정민이 장애인의 날을 맞아 보건복지부 장관 표창을 받았다. 샘컴퍼니 제공

배우 박정민이 4월 20일, 제46회 장애인의 날을 맞아 보건복지부 장관 표창을 받았다.

이번 장관 표창은 장애인의 인권 신장과 복지 증진을 위해 헌신해온 이에게 수여되는 상으로 박정민은 장애인의 문화 접근권 향상 및 기부 활동에 대한 공로를 인정받았다.

박정민은 단순한 일회성 기부나 금전적인 지원에 멈추지 않고 함께 나아가는 방향을 모색한다는 점에 있어 더욱 주목받는다. 사회·문화·예술 전 분야에 걸쳐 그가 ‘함께 살아가는 사회’를 만들기 위해 노력하는 모습은 그의 진심이 더욱 빛나게 했다.

'듣는 소설'을 녹음하는 박정민. 한국장애인재단 제공

박정민은 소외된 목소리를 사회에 알리고자 출판사 ‘무제’를 설립하고, 시각장애인의 독서 편의를 위해 듣는 소설 ‘첫 여름, 완주’(김금희 지음)를 제작, 오디오북과 함께 관련 수익금 전액을 기부한 것으로 알려졌다.

그가 출판사 ‘무제’를 설립한 이유는 시각장애가 있는 가족에 대한 사랑과 이해에서 비롯되었다. 박정민의 아버지는 시각장애를 겪으며 책을 읽을 수 없게 됐고, 그는 ‘아버지에게 책을 선물하는 다른 방법은 없을까’를 고민하게 됐다. 그렇게 박정민은 오디오북 기반의 출판사를 설립했다.

‘무제’는 실제로 시각장애인을 위해 오디오북을 먼저 제작하는 방식을 채택했고, 배우, 성우 등이 참여한 ‘듣는 소설’ 프로젝트로 시선을 모았다. 박정민이 보여온 ‘사회적 감수성’과 ‘더불어 살아가는 사회’에 대한 고민이 출판이라는 새로운 형태로 확장된 셈이다.

장애인과 함께 문화예술을 향유하는 기회를 만들어가는 박정민. 뉴시스

또 박정민은 자신이 출연한 뮤지컬 ‘라이프 오브 파이’와 영화 ‘밀수’ 상영 당시 자비로 시각장애인과 가족을 초청해 많은 장애인에게 큰 박수를 받았다. 장애인들에게 문화를 향유할 수 있는 기회를 직접 제공하고 그들이 누리지 못했던 사각지대의 문화예술을 함께 나누며 성장하는 기회를 만들어가고 있다.

한국장애인재단 관계자는 “박정민 배우는 항상 먼저 연락을 주고, 기부 과정에서도 장애인을 세심하게 배려하는 점이 인상 깊다”며 “최근 막을 내린 뮤지컬 초청 공연에서도 시각장애인의 불편함 없는 공연 관람에 대해 문의주셨다”고 밝혔다.

그러면서 “공연장의 협조로 사전에 공연 줄거리와 정보를 점자, 텍스트 파일로 전달하여 시각장애인이 불편함 없이 공연을 관람할 수 있었다”고 말하며 박정민에게 감사의 인사를 전했다.

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