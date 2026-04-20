‘공부 잘하는 약’ 유혹에 빠진 10대…마약류 오남용, 흡연율 앞질렀다

최근 청소년 약물 오남용이 심각한 사회문제로 부상한 가운데 마약류 약물 경험한 10대가 흡연 경험자보다 더 많은 것으로 나타났다. 특히 ‘공부 잘하는 약’으로 잘못 알려진 ADHD 치료제가 오남용의 주된 대상으로 지목되어 각별한 주의가 요구된다.

20일 한국청소년정책연구원에 따르면 청소년 5.2%가 ‘비의료용’ 마약류 약물을 경험한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

◆마약류 경험 5.2%… 흡연율보다 1%포인트 높아

한국청소년정책연구원이 발표한 ‘청소년 유해약물 사용 실태 및 정책방안 연구’에 따르면, 전국 중·고등학생 3384명을 대상으로 설문한 결과 응답자의 5.2%가 마약류 약물을 ‘비의료용’으로 사용해 본 적이 있다고 답했다. 조사 대상에는 ADHD 치료제, 식욕억제제, 수면제, 항불안제 등 총 7종이 포함됐다.

이는 평생 한 번이라도 담배를 피운 경험이 있다고 응답한 비율(4.2%)보다 1%포인트 높은 수치다. 특히 6개월 이내 의료 목적이 아닌 다른 용도로 마약류를 사용한 경험이 있다고 응답한 청소년에게 해당 약물이 무엇인지 물은 결과 ADHD 치료제(24.4%)가 가장 많았다. 식욕억제제(20.0%), 수면제(13.3%), 신경안정제·항불안제(13.3%)가 뒤를 이었다.

◆ ADHD…서울 강남 등 학군지 중심으로 처방급증

ADHD 치료제는 본래 주의력 결핍이나 과잉·충동 행동 장애를 진단받은 환자에게 처방되는 약물이다. 그러나 일부 학군지를 중심으로 ‘공부 잘하게 하는 약’이라는 인식이 퍼지면서 관련 증상이 없는데도 증상이 없는 학생들까지 약물을 복용하는 사례가 급증하고 있다.

더불어민주당 김남희 의원이 지난해 식품의약품안전처로부터 받은 자료에 의하면, ADHD 치료제인 메틸페니데이트 처방 소아 청소년 환자 수는 2020년 6만5685명에서 2024년 15만3031명으로 2.3배 이상 증가했다. 메틸페니데이트 처방량이 많은 상위 5개 지역은 서울 강남구, 송파구, 성남 분당구, 대구 수성구, 서울 서초구 등 소위 ‘명문 학군지’에 집중됐다.

한국청소년정책연구원은 “단순한 호기심이나 일시적 사용을 넘어, 집중력 향상이나 학업 효율 증진을 목적으로 약물을 사용하는 경향이 현실화하고 있음을 보여준다”고 분석했다.

청소년 응답자 약 60%가 한 달에 1번 이상 고카페인 음료를 마시는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

◆고카페인 음료 섭취…10명 중 1명 고위험군

약물뿐만 아니라 고카페인 음료에 대한 의존도도 높았다. 응답자의 61.2%가 한 달에 1번 이상 고카페인 음료를 마신다고 답했으며, 10명 중 1명(10.8%)은 한 달에 10회 이상 마시는 사실상 ‘카페인 중독’ 범위에 있는 것으로 조사됐다.

고카페인음료는 100mL당 카페인 15mg 이상을 함유한 음료로 과도하게 카페인을 섭취할 경우 심장 박동 증가, 혈압 상승, 부정맥 등 증상이 나타날 수 있어서 주의가 요구된다.

청소년들이 카페인을 섭취하는 주된 이유는 ‘시험공부나 과제를 하기 위해서(57.8%)’였다. 특히 학업 부담이 큰 고등학교 2, 3학년의 경우 “카페인이 없으면 하루가 힘들다”고 답한 비율이 각각 16.4%, 15.1%로 두드러지게 나타났다.

연구원은 “학업과 입시 스트레스가 집중되는 시기일수록 피로 해소와 각성 유지를 위해 카페인에 의존하는 경향성이 두드러진다”며 “단순한 음료 소비가 아니라 과열된 입시경쟁 속에서 각성과 집중이 하나의 생존 전략으로 기능하고 있음을 보여준다”고 해석했다.

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