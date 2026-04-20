국힘 "대북·외교정책 전면 수정…정동영 경질해야"

국민의힘 장동혁 대표는 20일 "정부는 국가 안보와 국익 수호를 기준으로 대북 정책과 외교 정책의 틀을 전면 수정해야 한다"고 촉구했다.



8박 10일간 방미 일정을 마치고 이날 귀국한 장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이번 방미를 통해 한미 동맹의 중요성과 우리 외교의 현주소를 다시 확인할 수 있었다"며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

그는 "정동영 통일부 장관의 무책임한 언동과 침묵으로 우리 안보에 가장 중요한 핵심 자산인 미국의 대북 정보 공유가 제한된 상황"이라며 "북한은 핵과 미사일로 우리를 위협하고 있는데 그것을 막을 한미 동맹이 흔들리고 있는 것"이라고 주장했다.



미국은 정 장관이 지난달 6일 북한 우라늄 농축시설 소재지로 기존에 알려진 평북 영변과 남포시 강선 외 평안북도 구성을 언급한 이후 대북 위성 정보의 공유를 일부 제한한 것으로 알려졌다.



장 대표는 "이번에 미국 의회, 백악관 NSC와 국무부, 핵심 싱크탱크까지 미국을 움직이고 있는 주요 인사들을 바쁘게 만났다"며 "실제로 많은 미국 측 인사들이 정부의 대북 정책과 한미 동맹에 대한 모호한 입장에 우려를 표했다"고 말했다.



그러면서 "그들에게 우리 국민의 한미동맹에 대해 지지를 설명하고 신뢰를 회복하기 위해 많은 노력을 기울여야만 했다"며 "야당이 아무리 노력한다고 하더라도 정부와 여당이 다른 길을 고집하면 사실상 아무런 소용이 없다"고 주장했다.



송언석 원내대표도 이날 회의에서 "미국이 벌써 일주일이나 우리 측에 대북 정보 공유를 제한하고 있는 것으로 알려졌다"며 "정동영 리스크가 초래한 역대급 외교·안보 대참사"라고 목소리를 높였다.



그러면서 "북한의 두 국가론 동조 발언 이래 누적된 리스크의 현실화이자 예고된 참사"라며 "긴말이 필요하지 않다. 정동영 장관을 즉각 경질해야 한다"고 촉구했다.

<연합>

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