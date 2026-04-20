이 대통령 “장애가 삶의 가능성 기준 안 되도록 책임 다할 것”

이재명 대통령은 20일 장애인의 날을 맞아 “돌봄과 교육, 문화, 일자리 등 모든 영역에서 장애가 삶의 가능성을 가르는 기준이 되지 않도록, 주어진 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 오전 페이스북을 통해 “사회 곳곳에서 묵묵히 삶을 이어가고 계신 장애인 여러분께 깊은 응원의 마음을 전한다”며 “장애인의 권익을 위해 애써주시는 모든 분께도 고개 숙여 감사의 말씀을 드린다”고 했다.

이 대통령은 “누군가에게는 당연한 이동과 평범한 선택이 또 다른 누군가에게는 중대한 결심과 간절한 도전의 연속”이라며 “눈앞에 놓인 작은 문턱 하나가 넘기 어려운 금지선이 될 수 있기에 국가의 역할은 더욱 분명해야 한다”고 말했다.

이어 “저 역시 산재로 후천적 장애를 얻은 당사자로서 그 현실을 더욱 뼈저리게 느낀다”고도 언급했다.

정부의 정책 추진 상황도 소개했다. 이 대통령은 “정부 출범 이후 처음으로 장애인 건강보건관리 종합계획을 수립하고, 장애인권리보장법 제정을 국정과제로 추진하고 있다”며 “차이가 차별이 되지 않는 사회를 만들기 위한 노력을 이어가고 있다”고 했다.

그러면서 “여전히 일상 속 불편과 보이지 않는 장벽이 존재한다”고도 짚었다.

이 대통령은 “이 장벽을 허물고 장애인의 권익을 높이는 일은 복지를 넘어 모든 시민의 삶의 자유를 확대하는 일”이라며 “돌봄과 교육, 문화, 일자리 등 모든 영역에서 장애가 삶의 가능성을 가르는 기준이 되지 않도록 하겠다”고 말했다.

그러면서 “장애인도 ‘국민이 주인인 나라’, ‘국민이 행복한 나라’에서 결코 예외일 수 없다”며 “여러분의 오늘이 조금 더 편안해지고, 내일이 더 자유로워질 수 있도록 더 세심히 살피겠다”고 덧붙였다.

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