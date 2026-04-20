북한, 탄도미사일 시험발사 성공…김정은 “만족”

북한이 집속탄두를 장착한 단거리 지대지 탄도미사일 시험발사에 성공했다고 20일 밝혔다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “조선민주주의인민공화국 미사일총국은 4월19일 개량된 지상대지상전술탄도미사일 화성포-11라형의 전투부위력평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 보도했다. 평양 노동신문=뉴스1

조선중앙통신은 이날 “미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 보도했다.

이번 시험은 김정은 국무위원장 참관 아래 김정식 당중앙위원회 제1부부장과 장창하 미사일총국장, 안영환 조선인민군 제1군단장, 주성남 제2군단장, 정명남 제4군단장, 리정국 제5군단장이 함께했다. 김 위원장 딸 주애도 함께 현장에서 참관했다.

통신은 이번 시험발사 목적에 대해 “전술탄도미사일에 적용하는 산포전투부(집속탄 탄두)와 파편지뢰전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다”고 설명했다.

북한이 단거리 지대지 탄도미사일 집속탄두 위력을 평가하는 시험발사에 성공했다고 20일 밝혔다. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

화성포-11은 ‘북한판 이스칸데르’ KN-23을 가리키며 이번에 발사한 탄도미사일은 집속탄 탄두와 파편지뢰 탄두를 장착한 것으로 보인다. 이들 탄두는 자탄(새끼탄)이나 금속파편을 넣어 살상력을 극대화한 형태다.

통신은 “136㎞ 계선의 섬 목표를 중심으로 설정된 표적지역으로 발사한 미사일 5기의 전술탄도미사일들이 12.5~13㏊ 면적을 매우 높은 밀도로 강타했다”고 주장했다.

김 위원장은 “각이한 용도의 산포전투부들이 개발도입되면서 우리 군대의 작전상 수요를 보다 충분히, 효율적으로 만족시킬 수 있게 되었다”며 “고정밀 타격능력과 함께 필요한 특정표적지역에 대한 고밀도 진압타격능력을 증대시키는 것은 군사행동실천에서 커다란 의의를 가진다”고 말했다.

북한이 단거리 지대지 탄도미사일 집속탄두 위력을 평가하는 시험발사에 성공했다고 20일 밝혔다. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이어 “오늘 우리가 터득하고 갱신한 기술과 기록은 미사일전투부전문연구집단을 조직하고 ５년이라는 시간을 바친 것이 조금도 헛되지 않았다는 것을 명백히 보여준 귀중한 결과물”이라고 평가했다.

통신은 김 위원장이 결과에 “대만족”을 표시했다고 전했다.

앞서 전날 합동참모본부는 북한이 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 수 발을 발사했으며 약 140km를 비행했다고 밝혔다.

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