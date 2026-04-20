트럼프, 이란 선박에 발포·나포…이란군 “곧 보복할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전 종료를 이틀 앞두고 호르무즈 해협 인근에서 이란 화물선에 발포해 나포한 것으로 전해졌다. 이란은 휴전협정 위반이라며 곧 보복하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일(현지 시간) 백악관 잔디밭에서 전용 헬기 마린원에 탑승하기 전 기자들의 질문에 답하고 있다. 워싱턴=AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령 19일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 ‘투스카’라는 이름의 이란 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다”고 밝혔다.

그는 “미 해군 유도미사일 구축함 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았고, 우리의 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 화물선을 나포하고 있다고도 밝혔다. 그는 “지금 미 해병대가 그 선박을 잡고 있다. 그 안에 뭐가 있는지 보고 있다”고 적었다. 트럼프 대통령은 해당 화물선이 불법활동 이력으로 미 재무부의 제재 목록에 있었다고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 이란과의 협상을 앞두고 합의를 압박하는 차원에서 강수를 택한 것으로 보인다. 협상을 하려면 호르무즈 해협에서 대이란 해상봉쇄를 풀라는 이란에 맞서 오히려 봉쇄 수위를 끌어올린 것이다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국은 앞서서도 이란 선박 20여 척을 회항시킨 바 있다. 하지만 군사력을 사용해 선박을 나포한 것은 이번이 처음이다.

로이터통신에 따르면 이란 중앙작전사령부 카탐 알안비야는 이날 성명에서 “미국이 이란의 상선 중 하나를 공격해 휴전 협정을 위반했다”며 “이란은 곧 미군의 ‘무장 해적 행위’에 대응하고 보복할 것”이라고 경고했다. 또 “미국이 상선을 공격한 후 이란군은 여러 미군 함정을 드론을 이용해 공격했다”고 주장했다. 이란 측 발표에 따르면 나포된 선박은 중국에서 이란으로 향하던 것이었다.

앞서 이날 오전 트럼프 대통령은 이란과의 협상팀이 20일 중재국인 파키스탄 이슬라마바드에 있을 것이라고 트루스소셜을 통해 공지했다. 이번 협상은 휴전 종료 직전 사실상 마지막 담판이 될 가능성이 크다. 트럼프 대통령은 이번에도 합의에 이르지 못하면 “더 이상 착한 사람 행세를 하지 않겠다”고 말했다.

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