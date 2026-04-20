2월 서울 아파트 실거래가격 전월보다 1.9% 상승

지난 2월 서울 아파트 매매 실거래가격이 한 달 전보다 1.9% 오른 것으로 나타났다.



서울시는 한국부동산원이 공표한 2026년 2월 서울 아파트 통계를 세부적으로 분석한 결과를 20일 발표했다.



서울 아파트 매매 실거래가격은 전월 대비 1.9% 상승했으며, 전년 동월과 비교하면 15.7% 오른 것으로 나타났다.



2월 실거래가격지수는 2026년 2월 1일부터 28일까지 체결된 매매계약 중 부동산 거래 신고 등에 관한 법률에 따라 계약체결일로부터 30일 이내 신고가 완료된 실거래 자료를 전수 분석해 한국부동산원에서 산출한 수치다.



한국부동산원이 매주 조사·공표하는 주간 아파트 가격지수는 2월 당시 상승세가 점차 둔화하는 모습을 보였으나, 2월 실거래 전수를 기반으로 산출한 실거래가격지수는 오히려 1월 대비 상승 폭이 확대된 것으로 나타났다. 토지거래허가 신청 가격 상승세가 시차를 두고 일부 반영된 영향으로 풀이된다고 시는 설명했다.



아파트 규모별로 보면 소형(40㎡ 초과 60㎡ 이하)이 2.95%의 상승률을 기록하며 가장 두드러진 오름세를 보였다.



2월 아파트 전세 실거래가는 서울 전체 기준 한 달 전보다 0.22% 상승했다. 이 중 동북권이 전월 대비 0.85%로 가장 높은 상승률을 보였다. 동남권은 전월 대비 0.65%, 도심권은 0.37% 각각 하락했다.



3월 서울 아파트 매매 거래량은 4천742건(4월 15일 기준)으로 집계돼 전월 대비 17.7% 감소했다. 다만, 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내로 3월 계약분 신고가 4월 말까지 이어지는 점을 감안하면 향후 거래량은 추가로 증가할 가능성이 있다.



자치구별로는 25개 구 중 노원구가 663건으로 가장 많은 매매 거래량을 기록했으며 이어 구로구, 강서구, 성북구, 은평구 순으로 거래량이 많은 것으로 나타났다.



이들 지역은 실수요 중심의 중저가 아파트가 밀집된 지역으로, 15억원 이하 거래 비중이 99% 이상을 차지했다.



3월 서울 아파트 전세 거래량(4월 15일 기준)은 9천441건으로 전월(9천511건)보다 0.7% 줄었다. 월세 거래량은 9천312건으로 전월(8천748건) 대비 6.4% 늘었다.

<연합>

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