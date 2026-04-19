“중동전쟁 여파로 유통업계 봄철 특수 없을 듯”

중동전쟁 여파로 유통업계 ‘봄철 특수’가 나타나기 어려울 것이란 전망이 나왔다.

19일 대한상공회의소에 따르면 백화점과 대형마트, 편의점, 슈퍼마켓, 온라인쇼핑 등 500개 업체를 대상으로 조사한 2분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)는 80으로 나타났다.

서울 시내 대형마트에서 시민들이 장을 보는 모습. 뉴스1

RBSI가 100 이상이면 다음 분기 소매유통업 경기를 지난 분기보다 긍정적으로 보는 기업이 많다는 뜻이고, 100 미만이면 부정적인 전망이 많다는 의미다. 2분기 전망도 전 분기(79)와 마찬가지로 좋지 않을 것이란 예상이다.

대한상의는 “2분기는 봄철 나들이, 가정의 달, 이사·결혼 수요 등 상승 모멘텀이 있으나 중동전쟁의 영향이 이러한 내수 진작 요인을 제약하고 있다”고 분석했다. 조사 기업 절반 이상(69.8%)이 유가와 환율 상승에 따른 매입가, 물류비 상승에 “부담이 크다”고 답했다.

업태별로는 오프라인 회복세와 온라인 하락세가 뚜렷했다. 백화점(115)은 유일하게 기준치를 웃돌았다. K 소비재 열풍과 원화 약세 등으로 인한 외국인 관광객 급증이 상승 전망을 견인하고 있다고 대한상의는 설명했다.

편의점(85)과 슈퍼마켓(80), 대형마트(66)는 기준치를 밑돌았지만 전 분기보단 전망치가 상승했다. 온라인 쇼핑(74)은 전망치가 하락했다. 봄철 야외활동 증가로 인한 소비 감소, 중동전쟁 여파로 인한 물류, 배송비 부담 증가 등이 영향으로 분석됐다.

최자영 한국유통학회장(숭실대 교수)은 “중동전쟁 여파로 내수경기와 소비 심리가 위축된 만큼 고유가 부담 완화를 위한 재정 투입과 세제 부담 완화 등 정부의 적극적 역할이 중요하다”고 말했다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “중동전쟁 위기 극복을 위한 추경이 전통시장과 유통업계 소비 증대와 물류비 부담 완화로 연결될 수 있도록 신속하고 집중적인 집행이 중요하다”고 강조했다.

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