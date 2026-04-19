대구시장 출마 유영하·추경호 "무소속 후보와 단일화 없다"

국민의힘 대구시장 경선 후보인 유영하 의원이 19일 추후 무소속 후보와의 단일화 가능성에 대해 "제가 최종 후보가 되면 절대 단일화를 안 하겠다"고 밝혔다.



유 의원의 경선 맞대결 상대인 추경호 의원도 같은 의사를 표명해 시장선거 구도가 갈수록 복잡해지고 있다.

19일 대구 중구 매일신문사 스튜디오에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구광역시장 경선 비전토론회'에서 유영하 후보가 토론회 시작에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

유 의원은 이날 국민의힘 대구시당에서 연 기자간담회에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 무소속으로 출마할 경우 단일화 의향에 대한 질문을 받자 이같이 답했다.



그는 "공당은 공당의 절차가 있다. 지금까지 해놓은 공당의 절차를 무시하고 후보가 자기 마음대로 단일화하겠다는 건 공당의 자세나 공적인 자세가 아니라고 본다"고 말했다.



그러면서 "(향후) 당에서 요구하더라도 저는 제 길을 그냥 걸어갈 것"이라고 딘호한 입장을 표명했다



또 주 의원과 이 전 방송통신위원장의 무소속 출마 시사에 대해 "본인들이 하시는 선택을 존중한다"며 "본인들이 결정하면 되고 심판은 시민들이 할 것"이라고 강조했다.



유 의원은 박근혜 전 대통령이 자신의 선거운동을 지원하는 것에 대한 생각을 묻자 "제 생각이 중요한 게 아니고 박 전 대통령 생각이 중요하지만 제 선거는 제가 치른다"면서도 "다만 박 전 대통령께서 어떤 형식의 지원 유세를 하는 걸 제가 말릴 수는 없다"고 말했다.



그는 경선 상대인 추경호 의원과 비교해 자신의 경쟁력을 묻는 말에는 지도자로서 비전과 실천력, 결단력에 있어 자신도 추 의원에 못지않다며 "(추 의원이) 경제를 다뤘기 때문에 디테일한 부분은 저보다 나을 수 있지만, 행정이라는 게 거시 경제를 다뤄서 잘하는 게 아니고 실물 경제를 해서 잘하는 게 아니다"고 했다.

19일 대구 중구 매일신문사 스튜디오에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구광역시장 경선 비전토론회'에서 추경호 후보가 토론회 시작에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 대구시장 예비후보인 김부겸 전 국무총리를 상대로 하는 승리 방안에 대해서는 "쉬운 선거도 없고 어려운 선거도 없다. 선거 전략이 모이면 그냥 가는 것"이라며 "경제 등 대구 문제에 보수 정치인들의 책임이 가장 크다는 걸 잘 알고 있고 그 빚을 갚아드려야 하니 공약을 차근차근 60개 정도 준비했다"고 밝혔다.







추 의원은 이날 대구시장 경선 후보 토론회에서 컷오프된 후보들과의 단일화에 대한 입장을 묻는 유 의원의 질문에 "저도 기본적으로 유 후보와 입장이 같다"고 밝혔다.



추 의원은 "당이 공식 절차를 마쳤는데 여전히 또 다른 당원과 함께 또 다른 결선 투표를 하자, 이건 있을 수 없다"며 "혼란을 초래하는 절차 진행은 당원과 시민들에게 혼란을 주고 실망을 끼쳐드리는 것"이라고 말했다.



이어 "오늘 진행되는 이런 결선 과정이 공정하게 진행되면 그 결과에 따라서 최종 후보가 결정된다"면서 "결선을 다시 치른다는 것은 있을 수 없는 일이라고 분명히 말씀드린다"고 강조했다.



그는 "많은 분이 당이 자꾸 분열·갈등하면 안 된다, 그래야 본선에서 상대인 민주당과 경쟁해서 이길 수 있는 거 아니냐며 걱정하고 기대하시는 것 같다"며 "당내에 단일대오를 형성하는 노력은 제가 리더십을 갖고 적극적으로 해내겠다"고 덧붙였다.



한편 유 의원은 이날 자신의 공약으로 '대구 대전환 5대 핵심 전략'을 소개했다



그는 5대 핵심 전략으로 삼성 반도체 팹(Fab) 유치와 삼성서울병원 분원 유치, '대구형 미래 희망 새싹 펀드' 조성, 골목 경제 활성화, 규제 혁신 등을 제시했다.

<연합>

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