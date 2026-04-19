전북 민주당 "기초단체장 결선 코앞…과도한 비방 자제해야"

더불어민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회(도당 선관위)는 19일 "과도한 비방이나 근거 없는 의혹 제기는 당을 분열시키고, (피해는) 후보자 본인뿐 아니라 유권자에게도 돌아간다는 사실을 인식해야 한다"고 강조했다.



도당 선관위는 이날 긴급 입장문을 내고 "최근 일부 지역에서 경선이 과열 양상으로 흐르고 있다는 우려가 제기되고 있다"며 이같이 밝혔다.

민주당 전북특별자치도당 로고. 연합뉴스

오는 20∼21일 도내 기초단체장 결선이 치러지며 후보는 전주시장 우범기·조지훈, 군산시장 김영일·김재준, 익산시장 조용식·최정호, 정읍시장 이상길·이학수, 남원시장 양충모·이정린, 완주군수 유희태·이돈승, 진안군수 이우규·전춘성, 임실군수 김병이·한득수, 부안군수 권익현·김정기 후보 등이다.



도당 선관위는 "후보자들은 왜 자신이 선택받아야 하는지 정책과 실천 계획으로 말해야 한다"며 "상대에 대한 허위 사실 제기가 나의 득표로 이어진다는 생각은 하지 말아야 한다"고 짚었다.



이어 당원과 지지자들을 향해서는 "근거 없는 주장이나 자극적인 정보에 흔들리기보다 후보자의 정책과 자질을 중심으로 성숙한 판단을 해주시길 바란다"고 당부했다.



그러면서 "경선 과정의 불공정 행위나 허위사실 유포 등에 대해서는 엄중하고 단호하게 대응할 것"이라고 경고했다.



도당 선관위는 앞서 전주시장 우범기 예비후보, 군산시장 김영일 예비후보에게 허위사실 유포를 사유로 '시정 명령 및 경고'를 의결한 바 있다.

<연합>

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