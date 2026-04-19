다시 닫힌 호르무즈… 종전협상 기로

이란 정부가 호르무즈해협 봉쇄를 해제한다고 발표한 지 하루 만에 이란 군부가 통항을 다시 통제하겠다고 밝혔다. 미국이 이란 항구를 오가는 선박에 대한 봉쇄 조치를 계속하는 것이 이란 군부를 자극한 것으로 보인다. 휴전 종료 시한을 앞두고 양측 간 전운이 다시 감돌고 있다.

18일(현지시간) 호르무즈해협에 정박 중인 유조선 모습. AP연합뉴스

이란 국영 IRIB방송 등에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 18일(현지시간) “호르무즈해협은 이전 상태로 다시 돌아갔다”고 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군도 “(해협이) 18일 저녁부터 폐쇄됐다”며 “해협에 대한 어떤 접근 시도도 적에 대한 협력으로 간주할 것”이라고 경고했다. 미국이 이란 항구에 대한 ‘역봉쇄’를 이어가는 것을 이유로 들었다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 모든 상선의 호르무즈해협 항해 허용을 선언했으나 하루 만에 무위로 돌아갔다.



이란 군부의 재봉쇄 발표 이후 영국해사무역기구(UKMTO)는 오만 인근 호르무즈해협을 지나는 유조선 1척과 컨테이너선 1척이 공격을 받았다고 밝혔다. 사상자 보고는 없었다. 일부 선박은 ‘호르무즈해협은 다시 닫혔다. 선박들은 통과할 수 없다’는 이란 해군의 무전을 받았다고 로이터통신이 전했다.



양측이 물러서지 않고 휴전 종료일인 21일(이란 시간 기준 22일)은 다가오는 가운데 2차 협상 전망도 현재로선 불투명하다.



다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 행정명령 서명식 이후 기자들을 만나 현재 상황에 대해 “지금 매우 좋은 대화가 진행되고 있다. 상황이 잘 풀리고 있다”고 말했다. 그는 “그들은 다시 호르무즈해협을 폐쇄하려 했다. 오랫동안 그런 식으로 행동해 왔다”며 “하지만 그들은 더 이상 우리를 협박할 수 없다”고 주장했다. 미국과 다른 국가들이 호르무즈해협 봉쇄 상황에 적응했고, 이란의 조치가 위협이 될 수 없다는 취지다.



트럼프 대통령은 이날 이란의 호르무즈해협 재봉쇄 및 이란과의 종전 협상을 논의하기 위해 백악관 상황실 회의를 소집했으며, 이후 버지니아 자신의 골프장에서 시간을 보냈다. CNN은 “이러한 분주한 움직임은 임박한 휴전 시한을 앞두고 진행 중인 협상 노력과 여전히 테이블 위에 있는 전투 재개 가능성 등을 트럼프 행정부가 저울질하는 가운데 나타났다”고 짚었다.



트럼프 대통령의 언급대로 파키스탄 측의 중재로 미국과 이란의 협상은 물밑에서 진행 중인 것으로 보인다. 이란 최고국가안보위원회(SNSC)는 이날 사무총장 명의 성명에서 최근 중재자로 테헤란을 방문한 파키스탄 군사령관이 미국의 새로운 제안을 제시했다면서 “이란은 이를 검토 중이며 아직 답변하지 않았다”고 말했다.

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