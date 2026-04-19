“전쟁 반대”… 트럼프 맞서 좌파 정상들 결집

페드로 산체스 스페인 총리와 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 포함한 전 세계 주요 좌파 지도자들이 바로셀로나에 집결했다. 이들은 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 입에 올리지는 않았지만, 에둘러 비판하며 ‘전쟁반대(No to war)’ 슬로건을 거듭 강조했다.



18일(현지시간) AFP통신과 유럽 언론에 따르면 산체스 총리는 이날 바르셀로나에서 룰라 대통령과 함께 민주주의 수호 회의를 개최했다. 이 회의에는 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령, 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령 등 범좌파 정상이 다수 참석했다. 데이비드 래미 영국 부총리, 라르스 클링바일 독일 부총리도 함께했다.

“쿠바, 美 봉쇄로 위기… 지원 확대” 페드로 산체스 스페인 총리(앞줄 왼쪽 세번째)와 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령(〃 네번째)이 18일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘민주주의 수호 회의’ 폐회식에서 회의 참석자들과 함께 포즈를 취하고 있다. 바르셀로나=AP연합뉴스

산체스 총리와 룰라 대통령은 가자지구와 이란 전쟁 등을 놓고 사사건건 트럼프 대통령과 충돌해왔다. 또한 이들은 차기 선거에서 우파 세력의 도전에 직면해 있다.



산체스 총리는 개회사에서 민주주의는 당연한 게 아니라 노력해서 지켜야 하는 것이라고 강조했다.



룰라 대통령은 앞서 스페인 매체와 인터뷰에서 “반(反)트럼프 회의는 아니다”라며 트럼프 대통령을 직접 언급하는 건 피했다. 하지만 그는 산체스 총리와 정상회담 후 “우리가 하고자 하는 건 세계에서 민주주의적 과정을 강화할 해법을 찾아 역행을 막으려는 것”이라며 “역행이 일어나면 히틀러가 생겨나기 때문”이라면서 트럼프 대통령을 겨냥한 듯한 발언을 이어갔다. 또 이날 행사에서 주요 정상들은 트럼프 행정부의 정책과 기조, 억만장자 및 소셜미디어 기업, 자국우선주의 등을 간접적으로 비판했다.



이번 회의는 극우가 유럽의회 선거 등에서 대약진한 2024년 스페인과 브라질이 결성한 것으로 이번이 네 번째다. 올해는 세계 좌파 정당·단체 간 국제 협력 강화를 목표로 한 ‘글로벌 진보 동원’ 출범 행사가 함께 열렸다.



산체스 총리는 “다자 질서가 죽었다고 생각하거나 그 근간을 저해하려는 이들에 맞서기 위해 유엔을 재편해야 한다”며 극우의 조직화에 대해선 “그들은 이기고 있기 때문이 아니라 그들의 시대가 끝났다는 걸 알기에 목소리를 높이는 것”이라고 주장했다.



룰라 대통령도 “우리는 매일 아침 전 세계를 위협하고 전쟁을 선포하는 한 대통령의 트윗(엑스·X)을 보며 잠에서 깰 수는 없다”며 “유엔 상임이사국들이 평화 수호자가 아닌 ‘군벌’처럼 행동하고 있다”고 비판했다.



폴리티코 등은 산체스 총리를 중심으로 ‘반트럼프 동맹’을 구축하고 ‘반트럼프 집회’를 열었다고 평했다. 또 산체스 총리가 이번 행사를 계기로 세계 좌파 운동의 중심인물로 영향력을 확대하려 한다는 분석도 나왔다. 또 이날 산체스 총리와 룰라 대통령, 셰인바움 대통령은 공동 성명을 내고 쿠바가 미국의 봉쇄로 인도주의적 위기를 겪고 있다며 지원 확대를 약속했다.

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