[이코노 브리핑] 4대 금융 1분기 순익 5.2조 역대 최대 외

4대 금융 1분기 순익 5.2조 역대 최대

19일 금융정보업체 와이즈리포트에 따르면 23∼24일 실적 발표를 앞둔 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)가 1분기 기준 5조2380억원의 당기순이익을 거둘 것으로 추정돼 역대 최대 실적을 쓸 전망이다. 이는 지난해 1분기 4조9289억원보다 6.3% 늘어난 수준이다. KB금융지주의 당기순이익이 1조7857억원으로 가장 많고 신한금융(1조5431억원), 하나금융(1조1332억원), 우리금융(7760억원)이 뒤를 이을 것으로 보인다.

경쟁사 비방 댓글 기업에 과징금 5억

유아용 매트 판매업체 제이월드산업이 경쟁사인 크림하우스프렌즈 제품을 비방하거나 자사 제품을 추천하는 댓글·게시글 274개를 마치 소비자가 작성한 것처럼 맘카페 등에 게재하다 공정거래위원회로부터 시정명령과 법정최고액인 과징금 5억원을 부과받았다. 19일 공정위에 따르면, 제이월드는 2017년 10월30일부터 이듬해 6월27일까지 광고대행사에게 54개 인터넷사이트에 올릴 글의 내용을 구체적으로 지시하고 현황을 보고받았다. 공정위는 제이월드의 이러한 행위가 ‘비방·기만적인 표시·광고’에 해당한다고 판단했다.

WGBI 편입 2주 외국인 순매수 8조

이달 세계국채지수(WGBI) 편입이 시작된 후 19일까지 외국인 국고채 순매수는 약 8조원 내외로 분석됐다. 재정경제부에 따르면 이달 들어 약 2주간 체결 기준 7조7000억원, 결제 기준 5조4000억원 규모의 국고채 순매수가 이뤄졌다. 삼성증권은 지난 17일 체결 기준 순매수 규모를 8조1000억원으로 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지