침묵 깬 대전, 서울 잡고 부활 신호탄

지난해 프로축구 K리그1 2위에 오르며 ‘대전 돌풍’을 일으켰던 대전 하나시티즌은 최근 무득점 3연패로 리그 11위까지 추락하는 수모를 겪었다. 황선홍(사진) 대전 감독에 대한 비난의 목소리와 함께 위기론도 나오고 있었다.



대전이 마침내 침묵을 깨고 강팀의 면모를 되찾았다. 대전은 지난 18일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 8라운드 원정경기에서 리그 선두 FC서울을 1-0으로 제압하며 3연패의 사슬을 끊고 반등의 신호탄을 쏘았다. 특히 황 감독은 이날 승리로 K리그 통산 200승 고지를 밟았다.



경기 전까지 서울은 개막 후 7경기 무패(6승1무)를 달리며 압도적인 선두를 질주하던 팀이었으나, 절박함을 무기로 내세운 대전의 기세에 시즌 첫 패배를 안았다. 서울은 이날 시즌 첫 선제 실점과 무득점을 기록하며 무패 행진이 중단됐으나, 전북과 울산 등 강팀과의 3연전을 2승1패로 마무리하며 선두 자리를 지켰다.



이날 경기는 대전 황 감독의 과감한 승부수가 빛난 경기였다. 황 감독은 그간 침묵했던 주전 공격수 주민규와 루빅손을 벤치에 앉히는 강수를 뒀다. 대신 발 빠른 유강현과 정재희를 전방에 배치해 서울의 뒷공간을 노렸고, 이 전략은 전반 16분 만에 결실을 봤다.



역습 상황에서 김문환이 오른쪽에서 낮게 깔아준 크로스를 문전으로 쇄도하던 유강현이 몸을 날리는 왼발 슈팅으로 마무리하며 선제 결승골을 터뜨렸다. 주민규에 밀려 기회를 엿보던 유강현은 첫 선발 출전 경기에서 시즌 마수걸이 득점을 올리며 환호했다.

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