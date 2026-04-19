“백수 밥 준다 해서 간 것”… 李와 회담한 홍준표, 총리설 일축

홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령과 비공개 회담 후 불거진 총리설에 대해 “백수라 밥 준다고 해서 간 것”이라고 일축했다.

홍준표 전 대구시장이 대구시장 선거 전망에 대해 이야기했다. 홍준표 전 대구시장 유튜브 채널 ‘TV홍카콜라’ 캡처

홍 전 시장은 18일 자신의 유튜브 채널 ‘TV홍카콜라’를 통해 “오찬은 참새들이 조잘거리는 것과 달리 나라의 안정과 번영을 위한 말들이 한 시간 반 정도 자연스럽게 이어졌다. 옛날 이야기와 허심탄회한 말들이 오간 자리였다. 오해 안 하셔도 된다”고 말했다.

이어 “국민들을 위해서, 나라의 미래를 위해서 제대로 나라가 잘 됐으면 그런 마음으로 오늘 (청와대) 오찬에 갔다 왔다”고 더했다.

그러면서 “억측은 안 하셔도 된다. 뒤에서 음모나 꾸미고 엉뚱한 짓을 하고 그런 일을 제가 칠십 평생 한 번도 해본 일이 없다”고 보탰다.

홍 전 시장은 대통령 오찬 성사 배경에 대해선 “보름 더 전에 홍익표 정무수석에게서 대통령이 오찬을 한 번 하고 싶어 한다는 전화를 받았다”며 “나는 지금 당적도 없고 백수 신세니까 밥 먹을 곳도 마땅치 않다. 밥 한번 준다고 하니 가겠다고 했다”고 설명했다.

홍 전 시장은 이 대통령에게 건넨 부탁도 이날 공개했다. 그는 “대통령에게 TK(대구·경북) 신공항 사업을 꼭 좀 지원해주시라 부탁했고, 또 하나는 MB(이명박 전 대통령) 얘기(를 했다)”고 전했다.

오찬을 대구시장 선거에서 김부겸 전 총리를 지지한 것과 연관해 바라보는 시각에 대해선 “참 수준 낮고 조잡스럽다”고 지적했다.

오찬 자리에 넥타이를 차지 않고 간 데 대해선 “지금 내가 빨간 넥타이를 매겠냐? 파란 넥타이를 매겠냐?”라며 “내가 빨간 넥타이를 매고 간다면 또 무당적인데 무슨 빨간 넥타이를 매냐? 또 파란 넥타이를 매고 간다면 이제 민주당으로 전향했냐? 세상 사람들이 그런 오해를 한다”고 말했다.

두 사람이 나눈 정치 관련 이야기도 일부 밝혔다. 홍 전 시장은 “옛날에는 정치가 그래도 제가 초·재선, 3선(할 때)까지는 낭만이 있었다. 여야가 격렬하게 다투다가도 그날 저녁 국회 앞에 포장마차에 가서 소주 한 잔 하면 싸웠던 거 싹 잊어버린다. 그런데 요즘은 정치하는 사람들이 사감으로 싸우는 것 같다”고 했다. 그는 “대통령도 ‘정치가 좀 낭만이 있어지고 좀 회복이 되었으면 좋겠다’라고 했다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지