강득구 “김용 대법 판결 전 공천 안 된다? 동의할 수 없어”

강득구 더불어민주당 최고위원은 19일 당내 일각에서 김용 전 민주연구원 부원장의 보궐선거 공천에 대해 “대법원 판결을 앞두고 공천 한 사례가 없다”는 주장이 나오자 “동의할 수 없다”고 했다.

강 최고위원은 이날 페이스북에서 “우리가 스스로 (김 전 부원장에 대한 기소가) 조작기소라고 규정하면서 피해자에게 무죄를 먼저 입증하라고 요구하는 것은 정치의 책임을 사법에 떠넘기는 것과 다르지 않다”며 이같이 말했다.

지난 6일 경기도 수원시 경기아트센터에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회의에서 강득구 의원이 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 “2010년 민주당은 박연차 게이트로 1심 유죄 판결을 받은 이광재 후보를 강원도지사로 공천했고, 민심은 그 선택을 지지했다. 결국 승리했다”며 “지금 김 전 부원장의 상황도 다르지 않다”고 주장했다.

강 최고위원은 “한 사람이 한 사람에게 모든 것을 던지는 일은 결코 쉽지 않다. 검찰은 그런 김용을 이재명 대통령 곁을 지켰다는 이유만으로 김용의 삶을 철저히 짓밟았다”며 “증거가 아닌 진술을 짜맞추고 사실을 왜곡해 1심과 2심에서 가혹한 형량을 씌웠다”고 적었다.

이어 “사법부가 외면한 진실을 바로잡을 수 있는 길은 오직 국민뿐”이라며 “조작된 기소는 결코 진실을 이길 수 없다. 법치의 탈을 쓴 정치보복, 그 끝은 반드시 국민의 심판으로 바로잡아야 한다”고 했다.

이해식 의원도 이날 자신의 페이스북을 통해 강 최고위원의 글을 인용하며 “김용의 출마는 검찰개혁에 대한 민주당의 확고한 원칙을 주권자로부터 승인 받고자 하는 시금석이 될 것”이라고 적었다.

앞서 서영교 의원도 지난 18일 페이스북 글에서 이재명 당시 대통령 후보를 겨냥한 수사 과정에서 김용 전 민주연구원 부원장과 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장이 심각한 피해를 입었다며 이제는 이들에게 일상을 돌려줘야 한다고 주장했다.

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