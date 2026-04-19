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대구 ‘달서천 5구역’ 하수관로 정비사업, 7부 능선 넘었다

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구시의 숙원 사업 중 하나인 ‘달서천 5구역 하수관로 정비 임대형 민간투자사업(BTL)’이 정부 심의를 통과하며 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

 

19일 시에 따르면, 최근 기획재정부 주관 ‘2026년도 제3차 민간투자사업심의위원회’에서 해당 사업이 최종 통과됐다. 민간투자사업대상 지정 및 제3자 제안공고안이 확정됨에 따라, 사업 시행을 위한 행정 절차가 사실상 마무리 단계에 접어들었다는 분석이다.

 

달서천 5구역 사업 위치도. 대구시 제공
달서천 5구역 사업 위치도. 대구시 제공

총사업비 2690억원을 투입하는 이번 사업은 북구 원대오거리(5-1구역), 서구 서도초등학교(5-2구역), 서구 평리재정비촉진구역 북편(5-3구역) 일대를 대상으로 한다. 빗물과 생활하수를 분리하는 ‘우∙오수 분류화’가 핵심이다.

 

사업 방식은 민간 자본을 활용하는 BTL로 진행된다. 민간 사업시행자(SPC)가 시설을 완공해 시에 소유권을 이전하면, 시가 임대료를 지불하며 운영권을 행사하는 방식이다. 시 관계자는 “재정 부담을 줄이면서도 대규모 노후 오수관로를 조기에 신설할 수 있는 효율적인 방식”이라고 설명했다.

 

그간 대구시는 2023년 최초 사업제안서 접수 이후 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터의 민자적격성 검토를 통과하고, 지난해 12월 국회 한도액 승인을 받는 등 사전 절차를 차질 없이 밟아왔다. 시는 올 하반기 중 우선협상대상자를 지정하고, 2027년까지 실시협약 체결 및 사업시행자 지정을 마칠 계획이다. 이어 2028년 하반기 착공에 들어가 2032년까지 공사를 완료한다는 구상이다.

 

사업이 완료되면 1~4구역과 연계돼 중∙서∙남∙달서구 일대의 주거 환경이 획기적으로 개선될 것으로 보인다. 특히 오수 유입이 차단됨에 따라 달서천의 수질 개선과 생태계 회복을 통해 시민을 위한 친수 공간으로 탈바꿈할 것으로 기대된다.

 

김정섭 시 환경수자원국장은 “향후 민간사업자 공모와 실시협약서 체결 등 행정절차를 차질 없이 추진해 지역경제 활성화의 마중물로 삼겠다”며 “2032년까지 사업을 완료해 방류수역의 수질개선과 악취 예방으로 시민들에게 보다 쾌적한 주거환경을 제공하겠다”고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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