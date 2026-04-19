인천 현송초·중 후면 주차장 검토… 정해권 시의회 의장 “안전 우려 철회를”

인천 연수구 송도 3호 수변공원 사업의 일환인 현송초교·현송중 후면부 주차장 조성 내용이 정비가 이뤄질 전망이다. 평소 학생들의 빈번한 왕래에 안전 문제에 우려되면서 다른 설계가 필요하다는 민원이 높기 때문이다.

19일 인천시의회에 따르면 송도 지역 주민들로부터 이 같은 민원을 접한 정해권 시의회 의장(연수구1)이 인천경제자유구역청 관계자들과 최근 면담을 가졌다. 이곳 초·중학교 주차장 설치 계획의 이동·조치를 주문한 정 의장은 대신 주민들의 휴식공간으로 활용할 수 있는 방안을 제시했다.

정해권 의장

현송초·중 후면 부지는 공원용지로 지정돼 있다. 관할 인천경제청은 여기에 주차장, 공원사업소 관리시설 등을 둘 예정인 것으로 알려졌다. 현재 현송초·중학교에는 총 2100여명이 재학 중이다. 향후 주차장이 들어서면 불가피한 많은 차량의 이동으로 학교와 학부모 측이 인천경제청에 개선을 요구한 상태다.

정해권 의장은 “학생들이 등·하교 중인 학교 주변에 주차장을 민든다는 것은 이들의 안전이 철저히 무시된 처사”라며 “하루빨리 철회에 더해 주민들이 다 함께 누릴 수 있는 쉼터로 거듭나야 한다”고 주장했다. 이어 “미래 주역인 ‘학생들의 안전이 곧 인천의 미래’란 마음가짐을 가져야 할 것”이라고 덧붙였다.

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