[속보] 李대통령 “4·19 정신 있어 ‘내란의 밤’ 물리칠 수 있었다”

이재명 대통령은 19일 “민주주의야말로 5200만 국민 한 명 한 명의 잠재력과 역량을 발견하고, 저마다의 꿈으로 행복을 키우며 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 입증해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19혁명 기념식에서 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “민주주의의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 오지 않았다”며 “격랑의 파도를 넘고 넘어 어느 곳 하나 성한 데 없는 상처투성이의 모습으로 한 걸음씩 전진해 왔다”고 했다.

그러면서 “4·19 혁명 불과 1년 뒤 군부 세력의 쿠데타가 벌어졌고, 세계 10위 경제 강국이자 민주주의 모범국가에서 경천동지할 친위 군사 쿠데타가 현실이 되기도 했다”고 짚었다.

아울러 “독재의 군홧발은 불평등과 빈곤의 틈새를 파고들며, 민주주의 파괴를 정당화 한다”며 “때로 고집스러울 만큼 정치의 책임은 오직 민생이라고, 국민의 삶이국가의 존재 이유라고 말씀드리는 이유”라고 강조했다.

이어 “그래야 반민주 세력이 다시는 우리의 자유를 빼앗고 국민의 소중한 일상을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있다”고 덧붙였다.

1년 4개월 전 발생한 비상계엄 사태와 같은 비극이 재발하지 않도록 하기 위해서라도 민생을 살리고 대도약을 이끄는 일이 필요하다는 점을 부각한 것으로 해석된다.

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 분향하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “어렵고 힘든 일이지만, 한 가지만큼은 분명하다. 66년 전 4월 19일, 위대한 우리 국민께서 더 나은 세상의 모습을 이미 보여주셨다는 것”이라며 4·19혁명의 현재적 의미를 되새겼다.

우선 4·19혁명에 대해 “국민 주권의 우렁찬 함성이 오만하고 무도한 권력을 무너뜨렸다” 며 “시민의 담대한 용기는 굴곡진 현대사의 갈림길마다 길을 알려준 민주주의의 등불이 됐다”고 평가했다.

또 “영구 집권의 욕망에 사로잡힌 자유당 정권은 민주주의·법치주의를 송두리째 짓밟고, 국민을 향해 총부리를 겨누는 참혹한 만행을 저질렀다”며 “무자비한 탄압 속에서도 내 손으로 나라의 앞날을 지켜내겠다는 국민의 결의와 열망은 꺾이지 않았다”고 언급했다.

그러면서 “서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에 2024년 12월 겨울밤, 대한 국민은 내란의 밤을 물리칠 수 있었다”고 강조했다.

평소 여러 차례 강조했듯이 3·1운동부터 이른바 ‘빛의 혁명’까지 한국의 근현대사 속에서 국민 저항의 물줄기가 이어져 왔음을 부각한 것으로 분석된다.

이 대통령은 이런 민주주의의 역사를 두고 “가슴과 뇌리에 새겨진 뚜렷한 기억이 모여, 사리사욕과 당리당략에 빠진 위정자들이 국민의 뜻을 거역할 때마다 나라를 바로 세우고 역사의 물줄기를 돌려놓았다”고 평했다.

사전 원고에는 없던 발언으로, 민주 유공자들의 목숨을 바친 희생을 기억해야 한다는 뜻이지만 한편으로는 최근 이 대통령이 강조해 온 평화와 인권 등 보편적 가치를 재차 부각한 것으로도 해석될 수 있는 대목이다.

아울러 이 대통령은 4·19혁명 유공자 및 유가족들을 향해 감사와 위로의 말을 건네며 “국민주권 정부는 지금 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 잊지 않겠다”고 했다.

또 “앞으로도 4·19혁명을 포함해 민주주의를 위해 희생한 모든 분을 한 분이라도 더 찾아내 포상하고 기록하고 예우할 것”이라며 “고령의 4·19혁명 유공자들께 시급한 의료지원도 더 강화하고 세심히 챙기겠다”고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지