봄인데도 벌써 덥다…유통가 ‘여름 소비’ 한 박자 먼저 움직였다

계절은 아직 봄인데, 체감은 이미 초여름에 가깝다.

롯데하이마트 제공

19일 기상청에 따르면 4~6월 기온은 평년보다 높은 흐름이 이어질 가능성이 큰 것으로 나타났다. 소비의 방향도 그 흐름을 따라 움직이고 있다.

특히 4월과 5월 평균기온이 평년보다 높을 확률은 60%로 분석됐다. 이른 더위가 예고되면서 일상 속 선택도 달라지는 모습이다.

이 같은 변화는 소비 지표에서도 확인된다. 산업통상자원부 유통업체 매출 동향에서도 계절 전환 시기 의류와 가전 등 관련 품목 매출이 증가하는 흐름이 이어지고 있다.

유통 현장에서는 이미 변화가 숫자로 나타난다. CJ온스타일 내부 집계에 따르면 상반기 쇼핑 행사 기간(3~7일) 에어컨 주문금액은 전년 같은 기간 대비 약 250% 증가했다. 음식물처리기는 1600% 늘었다. 여름 수요가 예년보다 빠르게 당겨진 흐름이다.

업계에서는 기온 상승으로 생활 관리 수요가 반영된 결과로 보고 있다. 더워질수록 관련 가전 수요가 앞당겨지는 경향이 있다는 분석이다.

패션에서도 흐름은 이어진다. 마·린넨 등 통기성 소재 중심의 여름 상품이 예년보다 이른 시점부터 판매되며 ‘봄을 건너뛴 소비’ 흐름이 나타나고 있다. 얇고 가벼운 옷을 찾는 수요가 이미 본격화된 모습이다.

이 흐름은 ‘현재 기온’이 아닌 ‘예상 기온’을 고려한 소비로 이어지고 있다.

유통업계도 속도를 맞추고 있다. 단순 할인에서 나아가 ‘여름 대비형 소비’를 묶어 제안하는 방식이다.

닭가슴살·요거트 등 식단 관리 상품을 묶어 구매할 경우 조건 충족 시 최대 35% 할인 혜택을 제공하고, 브랜드 쿠폰과 카드사 쿠폰을 결합한 ‘쿠폰팩’ 구성도 등장했다. 계절 전환기에 소비를 미리 끌어오겠다는 전략이다.

가전 유통 채널도 예외는 아니다. 롯데하이마트는 4월 말까지 전국 매장과 온라인몰에서 ‘얼리 에어컨 세일’을 진행하며 수요 선점에 나섰다. 주요 브랜드 에어컨을 행사 기준 200만원대부터 400만원대까지 구성하고, 클리닝 서비스 역시 성수기 이전 할인 가격으로 선보였다.

에어컨과 함께 실링팬 등을 동시에 구매할 경우 추가 혜택을 주는 등 ‘냉방 패키지’ 전략도 강화했다. 결국 지금 유통 시장은 ‘현재 날씨’가 아닌 ‘다가올 더위’를 기준으로 먼저 움직이고 있다.

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