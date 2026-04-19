박하선, 따돌림·스토킹 피해 고백…"결혼 직전까지 찾아와"

배우 박하선이 학창 시절 따돌림을 당했다고 밝혔다.

18일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 배우 정보석, 예지원, 박하선이 출연했다.

이날 멤버들은 '따돌림'이라는 키워드를 쓴 박하선에게 "네가 따돌린 거 아니냐", "성격이 와일드하더라"고 말했다.

박하선은 "고3 때 학교에 '도전 골든벨' 촬영을 왔다. 그때는 예뻤는지 작가님이 김보민 아나운서와 함께 예쁜 척을 하라고 했다. 시키는 대로 했는데 학생들이 욕하는 게 잡힐 정도로 파장이 컸다"고 설명했다.

이어 "학교가 여고라 무서운 언니들이 많다. 버스 타면 버스 탔다고 욕하고 길가면 버스 문 열고 욕했다"며 "돈도 없는데 택시 타고 다녔다. 그랬더니 택시 탔다고 또 욕먹었다"고 털어놨다.

박하선은 더 나아가 오랜 시간 스토킹 피해를 봤다고 털어놨다.

그는 "20대 때 어느 팬이 왔는데 사인 부탁할 때 '사랑합니다'라고 써달라고 하더라. 그게 우리의 1일이었던 거다. 결혼 직전에 찾아와서 그동안 썼던 일기를 내밀었다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

박하선은 "신고도 해봤는데 걔가 잘 피해 갔다. '박하선'이 아니라 '하서니'라고 써서 교묘하게 피해 갔다"며 "경찰도 할 수 있는 게 없다고 하더라"고 토로했다.

그는 "나는 SNS를 당일에 안 한다. 당일에 하면 게시물 보고 팬이 쫓아온다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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