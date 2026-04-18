전광훈, 보석 후 첫 집회 참석… “대한민국 이미 망했다”

서울서부지법 폭력 난동 사태의 배후로 지목돼 구속기소 됐다가 병원 치료 등 사유로 풀려나 재판받고 있는 전광훈 사랑제일교회 목사가 18일 보석 후 처음으로 광화문 집회 현장에 참석했다.

전 목사는 이날 오후 3시 30분 즈음 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본) 주최 집회 무대에 올라 “대한민국은 이미 망했다”며 “북한에 나라를 넘겨주면 안 되기 때문에 20년 광화문 운동을 지켜왔다”고 주장했다.

서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 수건조물침입교사 혐의 등으로 기소된 전광훈 사랑제일교회 목사가 17일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 재판에 출석하기 앞서 법원 앞에서 발언하고 있다. 뉴스1

행진 등 다른 일정이 잡혀 있어 전 목사는 3분여 만에 발언을 마쳤다. 이날 전 목사는 보석 후 집회 현장에 처음으로 등장했다. 12일에는 광화문광장 주말 예배에는 영상으로 집회에 참여했다.

앞서 법원은 7일 전 목사가 당뇨병에 의한 비뇨기과 질환으로 주기적으로 병원 치료를 받아야 하는 점, 얼굴이 널리 알려져 도주하기 쉽지 않은 점 등을 고려해 사건 관계인 7인 접촉 금지 등을 조건으로 보석을 허가했다. 집회 참석 제한 조건은 없다.

전 목사는 전날 서부지법에서 열린 2차 공판기일에 출석하며 취재진에 자신의 힘으로 소변도 볼 수 없는 상태라며 “이런 중환자를 어떻게 두 달 반 동안 구치소에 가둘 수 있느냐”고 반발했다. 전 목사는 지난해 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 지난 2월 구속기소됐다.

검찰은 전 목사가 사랑제일교회 신도와 광화문 집회 참가자 등에게 ‘국민저항권으로 반국가세력을 처단해야 한다’는 취지의 발언을 해 난동을 부추겼다고 봤다.

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