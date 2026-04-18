딱 1병만 노렸다…보름간 9번 털던 ‘소주 도둑’, 잠복 끝 덜미

보름 동안 식당에 상습적으로 침입해 소주를 훔쳐온 절도범이 경찰의 잠복 끝에 붙잡혔다.

서귀포경찰서 제공

17일 서귀포경찰서는 야간 건조물 침입 절도 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난달 28일부터 이달 15일까지 서귀포시 중문동 한 식당에 새벽 시간대 침입해, 총 9차례에 걸쳐 소주를 1병씩 훔친 혐의를 받고 있다. 한 번에 많은 양을 가져가지 않고 ‘1병씩’ 반복하는 방식이었다.

피해 업주는 지난 13일 식당 내부 폐쇄회로(CC)TV를 통해 범행 장면을 확인한 뒤 경찰에 신고했다. A씨는 식당 내 술 보관 박스에서 소주를 꺼내가는 수법으로 범행을 이어온 것으로 조사됐다.

경찰은 범행이 보름간 반복된 점에 주목했다. 서귀포 중문파출소 소속 박성천 경위와 곽민서 순경은 이달 15일 오전 4시부터 식당 인근에서 잠복 근무에 들어갔다.

약 1시간 30분 뒤, A씨는 다시 식당에 모습을 드러냈다. 평소와 같은 방식으로 소주를 꺼내려던 순간, 현장에서 경찰에 덜미를 잡혔다.

박 경위는 “소주 1병 절도는 단순 사건으로 보일 수 있지만, 동일 수법이 반복되면 추가 피해와 재범 가능성이 크다고 판단했다”며 “범행 시간대에 맞춘 잠복으로 검거할 수 있었다”고 말했다.

이어 “고물가로 어려움을 겪는 영세 상인들에게 선제적 예방 활동이 피해를 막는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.

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