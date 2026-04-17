햇볕 내리쬐는 맑은 주말 낮 기온 30도 육박…제주에는 비

이번 주말 내륙 지역 대부분의 낮 기온이 25도를 넘고, 높게는 30도에 육박하게 오르는 등 초여름 더위가 이어지겠다.



17일 제주와 전남을 중심으로 충청 이남에 비가 내렸다.

전국적으로 초여름 날씨를 보인 지난 16일 오후 경남 창원시 마산합포구 마산로봇랜드를 찾은 시민이 놀이기구를 타며 시원하게 쏟아지는 물보라를 맞고 있다. 연합뉴스

제주남쪽해상에 저기압이 지나면서 내린 이번 비는 제주에서는 이날 저녁, 충청남부에서는 밤에 그치겠으나 전북과 경북에서는 18일 새벽, 전남과 경남에서는 18일 아침까지 이어지겠다.



앞으로 더 내릴 비의 양은 부산·울산·경남 10∼40㎜, 전남남해안 5∼30㎜, 제주·대구·경북남부 5∼20㎜, 호남(전남남해안 제외) 5∼10㎜, 경북중부·경북북부·울릉도·독도 5㎜ 안팎, 대전·충남남부·충북남부 5㎜ 미만이다.



비가 그친 뒤 주말에는 전국이 대체로 맑겠다.



다만 제주의 경우 18일 오후에서 19일 오전 사이에 5∼10㎜ 정도 비가 다시 내리겠다.



다른 지역은 날이 맑아 햇볕이 강하게 내리쬐면서 예년 이맘때에 견줘 기온이 높겠다.



토요일인 18일은 아침 최저기온이 7∼15도, 낮 최고기온이 19∼28도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 10도와 27도, 인천 10도와 24도, 대전 10도와 26도, 광주 14도와 25도, 대구 13도와 26도, 울산 14도와 23도, 부산 15도와 20도다.



19일은 아침 최저기온이 10∼15도이고 낮 최고기온이 18∼29도겠다.



낮 기온이 높게 오르고, 밤사이엔 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 기온이 제법 떨어져 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다. 중부내륙은 일교차가 20도 안팎까지 벌어지겠다.



수도권과 강원내륙·남부산지, 충북 곳곳에 건조주의보가 내려진 상태로 이 지역들에 나머지 경기내륙과 강원중·북부산지까지 더해 대기가 건조하겠다.



바람도 약간 세게 불면서 화재 위험성이 크겠으니 조심해야 한다.



당분간 달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높은 가운데 제주해안에 너울이 유입되겠다.



제주해안의 경우 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이칠 수 있으니 주의가 필요하다.



남해동부바깥먼바다와 제주남쪽안쪽먼바다에 18일까지, 제주남쪽바깥먼바다에 19일까지 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.

<연합>

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