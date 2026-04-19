5월 항공유 동난다 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

중동발 에너지 충격 여파로 유럽에 남은 항공유가 6주 치에 불과하고 항공편 취소 사태까지 직면할 수 있다는 경고가 나온 가운데 17일 인천공항 활주로에서 비행기가 이륙하고 있다.

인천국제공항에서 유럽으로 향하는 여객기가 17일 정상 운항을 이어가고 있지만, 항공유 수급 불안이 커지고 있다.

중동발 에너지 충격 여파로 유럽에 남은 항공유가 6주 치에 불과하고 항공편 취소 사태까지 직면할 수 있다는 경고가 나온 가운데 17일 인천공항 활주로에서 비행기가 이륙하고 있다.

국제에너지기구(IEA)는 유럽 항공유 재고가 약 6주치 수준에 불과하다고 밝혔다. 이란 전쟁과 호르무즈 해협 긴장으로 원유 운송이 차질을 빚으며 공급 불안이 확대된 것으로 분석된다.

업계는 중동 의존도가 높은 구조상 아시아 지역도 영향을 받을 수 있다고 보고 있다.

중동발 에너지 충격 여파로 유럽에 남은 항공유가 6주 치에 불과하고 항공편 취소 사태까지 직면할 수 있다는 경고가 나온 가운데 17일 인천공항 활주로에서 비행기가 이륙하고 있다.

유럽 노선은 현지 급유 의존도가 높아 공급 차질 시 운항에 영향이 불가피하다. 이에 항공사들은 추가 연료를 미리 싣는 ‘탱커링’을 검토하고 있다. 다만 중량 증가로 비용 부담이 커질 수 있다.

중동발 에너지 충격 여파로 유럽에 남은 항공유가 6주 치에 불과하고 항공편 취소 사태까지 직면할 수 있다는 경고가 나온 가운데 17일 인천공항 활주로에서 비행기가 이륙하고 있다.

항공유 가격 상승은 소비자 부담으로 이어지고 있다. 국내 항공사들은 국제선 유류할증료를 최고 수준인 33단계까지 인상했다.

중동발 에너지 충격 여파로 유럽에 남은 항공유가 6주 치에 불과하고 항공편 취소 사태까지 직면할 수 있다는 경고가 나온 가운데 17일 인천공항 전광판에 출발 항공기들이 보이고 있다.

항공유는 원유 채굴부터 정제, 운송, 공급을 거치는 구조로, 일부 단계만 흔들려도 전체 공급망에 영향을 준다.

중동발 에너지 충격 여파로 유럽에 남은 항공유가 6주 치에 불과하고 항공편 취소 사태까지 직면할 수 있다는 경고가 나온 가운데 17일 인천공항 전광판에 출발 항공기들이 보이고 있다.

국내는 정유 능력을 바탕으로 단기 대응은 가능하지만, 원유 수입의 대부분을 중동에 의존하고 있어 장기화 시 영향이 불가피하다는 전망이 나온다.

업계는 당분간 공급 불안과 가격 변동성이 지속될 것으로 보고 있다.

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