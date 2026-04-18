“배달·대리기사 안전 위해…” 제주도, 산재보험료 최대 90% 지원

제주도가 배달·대리운전 기사 등 이동 노동자의 사회안전망 강화를 위해 산재보험료 지원을 확대한다. 지원 직종을 늘리고 신청 절차도 간소화해 실질적인 혜택을 높인다는 방침이다.

18일 제주도에 따르면 산재보험료 지원 대상은 도내에 주소지를 둔 플랫폼 배달·이동 노동자 등 노무 제공자로, 올해부터 지원 직종이 기존 8개에서 10개로 확대됐다.

기존 택배기사, 퀵서비스, 대리운전, 방문 강사, 대여 제품 방문 점검원, 가전제품 설치원, 화물차주, 방문판매원에 더해 보험설계사와 관광통역안내사가 새롭게 포함됐다.

지원 금액은 산재보험료 중 노동자 본인 부담분의 90%로, 1인당 연간 최대 20만원까지다. 사업 운영 기간은 오는 10월까지이며, 지난 14일 공고 이후 신청은 연중 가능하다. 신청은 정부24 온라인 또는 제주도 노동일자리과, 이동노동자 쉼터(제주센터·연동센터·서귀포센터) 방문을 통해 접수할 수 있다.

제출 서류는 신청서와 개인정보 동의서, 주민등록 초본, 통장 사본 등이며, 자격 확인과 보험료 납부 내역 검증을 거쳐 차례대로 지원금이 지급된다.

올해부터는 신청 절차도 간소화됐다. 기존에는 신청자가 고용·산재보험 토탈서비스에서 사업장 관리 번호를 직접 조회해 제출해야 했지만, 해당 절차가 폐지되면서 신청 편의성이 개선됐다.

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