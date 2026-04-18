비엣젯항공, 최대 20% 할인… 베트남 방문 관광객 한국인은 두 번째로 많아

비엣젯항공은 베트남 성수기 연휴를 앞두고 할인 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

한국-베트남 노선을 포함해 전 노선을 대상으로 디럭스, 스카이보스, 비즈니스 클래스 항공권 예약 고객에 최대 20% 할인(공항세 및 유류할증료 제외) 혜택을 제공한다.

이번 프로모션은 5월 1일 오전 1시 59분까지 비엣젯항공 공식 홈페이지 및 모바일 앱에서 프로모션 코드 VJ20을 입력하면 적용된다. 총 1100만 석의 할인 항공권이 제공되며, 탑승 기간은 오는 8월 31일까지다.

이번 프로모션은 베트남 여행을 계획하는 한국인 여행객들의 접근성을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다. 특히 다가오는 연휴 기간 동안 가족 단위 여행객에게 매력적인 선택지가 될 전망이다.

비엣젯항공은 4월 말부터 5월 초까지 이어지는 성수기 수요에 대응하기 위해 오는 25일부터 5월 5일까지 약 3800편의 국내선을 운항할 계획이다. 하노이, 호찌민, 다낭, 나트랑, 후에, 꽝빈, 꾸이년, 푸꾸옥 등 주요 도시 및 관광지를 연결하는 노선에는 추가 항공편을 투입해 이용객의 편의를 강화할 예정이다.

이처럼 베트남 여행 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 한국인 관광객 비중도 높은 수준을 유지하고 있다.

베트남 관광청에 따르면 올해 1분기 베트남을 방문한 한국인은 약 132만 명으로, 전체 외국인 관광객의 약 20%를 차지하며 중국에 이어 두 번째로 많았다. 글로벌 여행 비용 상승에도 불구하고, 베트남은 가격 경쟁력과 안정적인 여행 환경을 바탕으로 한국인 관광객들에게 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

비엣젯항공 공식 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 항공권을 예약한 고객은 ‘비엣젯과 함께하는 행운의 골드’ 경품 이벤트에 자동으로 1회 응모된다. 해당 이벤트는 순금 한 돈 비롯해 은과 향후 여행에 사용할 수 있는 전자 바우처 등을 경품으로 제공한다.

기내에서는 쌀국수, 반미, 베트남 커피 등 베트남 대표 음식은 물론 다양한 세계 요리를 포함한 기내식을 즐길 수 있다. 비엣젯항공은 연료 효율이 높은 최신 항공기와 전문 승무원을 통해 편안하고 쾌적한 비행 환경을 제공하며, 기내에서도 베트남 특유의 문화적 경험을 선사하고 있다.

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