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“어제 마신 텀블러 그대로?”…24시간 뒤 세균 ‘4만’, 지금도 마시고 있나요

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김현주 기자 hjk@segye.com

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입 닿는 순간 세균 유입…상온 24시간 방치 시 급증 사례 확인
국내 식중독 환자 8792명…일상 위생 관리가 건강 변수로 작용
우유·두유 등 단백질 음료, 증식 더 빨라…사용 직후 세척이 핵심

“어제 마신 거니까 괜찮겠지.”라는 생각이 가장 위험한 순간이다.

 

입을 대고 마신 뒤 상온에 둔 텀블러는 24시간 만에 세균이 급증할 수 있다. 게티이미지
입을 대고 마신 뒤 상온에 둔 텀블러는 24시간 만에 세균이 급증할 수 있다. 게티이미지

사무실 책상 위, 전날 마시다 남은 텀블러를 집어 드는 순간이다. 뚜껑을 열고 한 모금을 넘겨도 물맛은 그대로다. 이상한 냄새도, 눈에 띄는 변화도 없다.

 

문제는 눈에 보이지 않는다는 점이다. 겉보기엔 깨끗한 물이라도, 한 번 입을 대는 순간 내부 환경은 달라진다. 실제로 상온에 그대로 둔 경우, 단 24시간 사이 세균이 ‘4만 수준’까지 늘어난 사례가 확인됐다. 하루 사이 벌어진 변화다.

 

13일 한국수자원공사 실험에 따르면, 처음 담은 물에서는 세균이 거의 검출되지 않거나 매우 낮은 수준이었다. 하지만 한 모금을 마신 뒤에는 약 900CFU 수준(세균 수를 나타내는 단위)까지 증가했다.

 

이 상태에서 상온에 방치하면 증식 속도는 더 빨라진다. 24시간이 지나자 세균이 ‘4만 수준’까지 증가한 사례도 관찰됐다. 일반적인 음용수 기준을 크게 웃도는 수준이다.

 

◆입속 단백질과 밀폐 구조, 세균 증식 조건 형성

 

텀블러는 구조적으로 밀폐된 공간이다. 여기에 침 속 단백질과 유기물이 더해지면 세균이 증식하기 쉬운 환경이 만들어진다.

 

특히 두유나 우유처럼 영양분이 풍부한 음료는 상황을 더 빠르게 악화시킨다. 지방과 당, 단백질 성분이 세균의 먹이가 되면서 증식 속도가 높아지기 때문이다.

 

결국 텀블러는 단순한 물병이 아닌, 관리 상태에 따라 짧은 시간 안에 위생 상태가 크게 달라질 수 있는 용기다.

 

◆“하루쯤 괜찮겠지”…그 습관이 세균 키운다

 

이 같은 위생 관리 소홀은 단순한 불쾌감을 넘어 위생 문제로 이어질 수 있고, 경우에 따라 감염 위험과도 연결될 수 있다.

 

식품의약품안전처에 따르면 2023년 국내 식중독 환자는 8792명으로 집계됐다. 전년보다 크게 늘어난 수치로, 일상 속 위생 관리가 건강과 직결된 문제임을 보여준다. 일상 속 위생 관리가 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 점을 보여준다.

 

방역 당국은 식중독 예방을 위해 ‘세척·소독, 끓여먹기, 보관온도 준수’를 핵심 수칙으로 안내하고 있다. 텀블러 역시 예외가 아니다.

 

◆베이킹소다·식초 활용…세척 타이밍이 위생을 가른다

 

텀블러 위생을 유지하는 방법은 어렵지 않다. 핵심은 ‘사용 직후 세척’이다. 뜨거운 물로 바로 헹구는 것만으로도 미생물 증식을 늦출 수 있고, 세제를 활용한 세척은 오염 물질 제거에 효과적이다.

 

겉보기엔 깨끗한 물도 세척하지 않으면 내부에서 세균 증식이 빠르게 진행된다. 게티이미지
겉보기엔 깨끗한 물도 세척하지 않으면 내부에서 세균 증식이 빠르게 진행된다. 게티이미지

이미 냄새나 물때가 남아 있다면 끓는 물을 부어 일정 시간 둔 뒤 세척하는 것이 도움이 된다. 식초를 희석해 사용하면 탈취와 세정 효과를 함께 기대할 수 있고, 베이킹소다는 내부 찌든 때 제거에 유용하다.

 

어제와 똑같아 보였던 텀블러 속 물. 하루 사이, 그 안의 내용은 완전히 달라졌을 수 있다. 지금 들이키기 전이라면 한 번 더 씻어야 한다.


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