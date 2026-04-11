유명 웹소설 작가 살인 사건… 중고거래로 유인 후 자살 위장

유명 웹소설 작가를 둘러싼 살인 사건의 전말이 공개됐다. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

‘용감한 형사들5’에서 유명 웹소설 작가를 둘러싼 살인 사건의 전말이 공개됐다.

지난 10일 방송된 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들5’에서는 부산진경찰서 피싱범죄수사팀 이동희 경위, 강력4팀 서부희 경위와 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무감, 김진수 경관이 출연해 직접 해결한 수사 일지를 공개했다.

이날 방송에서 곽선영은 사건 소개에 앞서 “피해자가 알고 보니 온라인에 여러 작품을 올렸던 유명한 웹소설 작가였다”며 “정말 가슴 아프고 안타까운 사건”이라 전했다.

사건은 지난 2019년 한 여성이 “친한 언니가 연락도 되지 않고 출근도 하지 않았다”며 함께 집에 가달라고 신고 전화를 하면서 시작됐다. 언니의 집은 철저한 보안 시스템을 갖춘 고급 아파트였다. 문을 열고 들어간 경찰은 안방 화장실 욕조에서 목을 맨 채 숨진 피해자를 발견했다.

단순 자살로 보기 어려웠던 피해자의 상태. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

그러나 시신 상태는 단순 자살로 보기 어려웠다. 몸 전체에 멍이 있었고 무릎에도 상처가 남아 있었던 것. 수사팀은 타살 가능성을 의심하기 시작했다. 피해자는 30대 여성으로 부모님을 모시고 살기 위해 최근 해당 아파트로 이사를 온 상태였다.

신고자는 피해자가 집 비밀번호를 한 번도 바꾼 적이 없는데 바뀌어 있었다며 이상함을 느꼈다고 전했다. 또한 피해자는 사건 전날 중고 거래 사이트에 소파 판매 글을 올렸고, 구매자가 집 앞에 와있다는 메시지를 마지막으로 연락이 끊긴 것으로 확인됐다.

중고거래를 하러 사람을 집 안에 들였던 언니. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

아파트 방문 기록을 통해 피해자의 마지막 연락 당일 집을 방문한 사람 중 신원이 확인되지 않은 20대 남성이 있었고, 해당 남성은 거래 전날과 당일에도 추가로 아파트를 방문한 사실이 드러났다.

CCTV 분석 결과, 해당 남성이 피해자의 집 근처 도로에서 차량을 인계받는 장면이 확인됐다. 차량 색상을 토대로 지자체 관제 센터와 교통센터 상황실을 통해 이동 경로를 추적하며 차량이 렌터카라는 것이 드러났다.

가해자의 궁색한 변명. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

렌터카 계약자는 전과 2범인 21세 김 씨(가명)로, 렌터카 GPS 기록을 통해 김 씨를 체포할 수 있었다. 그가 메고 있던 가방에서는 피해자의 휴대전화와 카드키, 아파트 계약서가 발견됐다. 그러나 김 씨는 피해자의 휴대전화가 왜 가방에 있는지 모르겠다며 아파트 계약서는 메모지 대용으로 가져왔다고 주장했다.

이후 김 씨는 범행을 인정하며, 소파 가격이 230만 원이어서 180만 원으로 깎아달라고 했더니 피해자가 갑자기 부모님을 비난해 화가 나 폭행했고, 화가 풀리지 않아 목을 밟았더니 사망했다고 진술했다.

하지만 거래 전, 범인의 계좌 잔고는 4만 원에 불과해 애초에 소파 구매 의도가 없었던 것으로 확인됐다. 김 씨는 피해자의 집에서 네 차례에 걸쳐 100만 원을 이체했고, 이후에도 3200만 원을 이체하거나 현금 서비스를 받은 것으로 확인됐다.

범행으로 갈취한 돈으로 여자친구와 데이트를 하고 여자친구의 부모님께 식사 대접을 하는 등 태연하게 행동했던 가해자. 유튜브 채널 'E채널' 영상 캡처

더욱 충격적인 사실은 범행 직후 행보였다. 김 씨는 여자친구와 데이트를 하고, 여자친구 부모님에게 식사를 대접한 뒤 명품 아울렛까지 간 것으로 드러나 모두를 황당하게 했다. 김 씨는 범행 두 달 전부터 백수였으며 모은 돈을 탕진하고 사채 10곳 이상에서 겨우 1000만 원을 빌린 상태였다.

결국 그는 강도 살인 혐의로 무기징역을 선고받았다. 김 씨의 누나는 변호사를 선임하고, 유족에게 공탁금을 걸었지만 이 돈 역시 피해자의 계좌에서 이체한 금액으로 밝혀져 공분을 샀다.

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