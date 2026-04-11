[속보] 50년 만의 달 여행 마침표…아르테미스 2호, 지구 귀환

유인 우주 탐사선 ‘아르테미스 2호’가 발사된 지 10일 만에 달 탐사를 마치고 지구로 돌아왔다.

지난 2일 달로 비행 중인 아르테미스Ⅱ의 우주비행사 리드 와이즈먼이 오리온 우주선의 주 선실 창문을 통해 지구를 내려다보고 있다. 미 항공우주국(NASA) 제공·AP연합뉴스

미국 항공우주국(NASA) 생중계에 따르면 10일(현지시간) 오후 8시 7분(미 동부시간 기준) 아르테미스Ⅱ호의 유인 캡슐인 오리온이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수했다.

지난 1일 플로리다주 케네디 우주 센터에서 발사된 지 열흘 만이다.

아르테미스 2호는 그간 달 뒤편을 한 바퀴 돌며 인간의 눈으로 달의 다양한 모습을 관측했고, 앞으로 심우주 탐사를 위한 발판을 마련했다.

1972년 12월 ‘아폴로 17호’ 이후 약 50년 만에 처음으로 달에 다녀온 인류라는 기록에서 의미도 깊다.

한편 우주비행사들의 건강 상태는 아직 전해지지 않았다.

미 해군이 오리온 캡슐에 접근해 우주비행사들을 꺼낸 뒤 MH-60 씨호크 헬기를 통해 존 P.머사 군함으로 이송할 예정이다.

이곳에서 건강 상태를 확인하고 휴스턴의 NASA 존슨 우주 센터로 이동하면 귀환이 마무리된다.

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