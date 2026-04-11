배우 장용원, 3년 연애 끝 6월 결혼

‘용원게이’ 캐릭터로 대중에게 이름을 알린 배우 장용원이 오는 6월 결혼 계획을 전했다.

지난 9일 그의 소속사 ‘플필’ 관계자는 장용원이 오는 6월 27일 서울의 한 장소에서 비공개 결혼식을 진행할 예정임을 밝혔다. 예비 신부는 연예계와 관련이 없는 일반인 여성으로 알려진다.

장용원 사회관계망서비스(SNS)

두 사람은 약 3년 넘게 교제를 이어오며 서로에 대한 신뢰를 쌓아온 것으로 전해졌다. 오랜 시간 연인 관계를 유지해온 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다고.

장용원은 2019년 방송된 tvN 드라마 ‘쌉니다 천리마마트’를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 ‘히든’, ‘찬란한 너의 계절에’에 출연하며 필모그래피를 차곡차곡 쌓아왔다. 최근 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’에도 환자역으로 특별 출연해 배우로서 입지를 넓혀가고 있다.

그가 대중적 인지도를 특히 얻은 배역은 유튜브 채널 ‘예상치 못한 필름’의 콘텐츠에서 맡은 ‘용원게이’이다. 해당 콘텐츠에서 그는 동성애자 캐릭터를 코믹하게 연기하며 독특한 개성과 유머 감각을 드러냈고, 이 캐릭터는 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 빠르게 확산되며 팬층을 형성했다.

드라마 및 온라인 콘텐츠 등 다양한 스크린에 등장하며 배우로서 입지를 다져온 장용원은 결혼을 계기로 새로운 인생의 전환점을 맞게 됐다. 배우 활동과 함께 개인적인 삶에서도 새로운 출발을 앞둔 만큼 향후 행보에도 관심이 모아지고 있다.

한편 장용원은 1993년 9월생으로 현재 32세이다.

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