경찰, 전한길 구속영장 신청…李대통령·이준석 명예훼손 혐의

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표를 향해 근거 없는 의혹을 제기해온 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

전 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨. 연합뉴스

10일 법조계와 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사대는 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의를 받는 전한길씨에 대해 서울중앙지검에 구속영장을 신청했다.

전 씨는 검찰로부터 구속영장 청구 전 피의자 조사에 대한 통보를 받고 13일 오후 2시에 서울중앙지검에 출석할 예정이다.

전씨는 지난달 18일 자신의 유튜브 채널에서 ‘이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보내고, 지난달 27일엔 ‘개혁신당 이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓’이라고 주장했다가 고소·고발됐다.

전씨는 지난달부터 이달까지 경찰에서 세 차례에 걸쳐 조사를 받았다.

전씨는 이번 수사가 ‘정치적 보복’이라며 강하게 반발하고 있다. 그는 최근 조사에서 “이재명 정부 들어 좌파 단체와 이준석 대표 등이 10여건의 고소·고발을 남발하고 있다”며 혐의를 전면 부인했다.

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