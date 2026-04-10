역대급 열받은 바다…한반도 올여름 ‘찜통더위·태풍’ 직격탄 비상

역대 최악과 맞먹는 ‘끓는 바다’. 검은색 굵은 선(2026년)이 과거 평균(점선)을 한참 지나, 역대 가장 뜨거웠던 2024년 기록에 바짝 붙어 있다. 올해 바다 온도가 한계치에 다다랐음을 보여준다. 연합뉴스 제공

최근 바다 온도가 심상찮은 수준으로 달아오르며 올해 ‘극단적 기상 현상’이 빈발할 것이라는 강력한 경고등이 켜졌다.

유럽연합(EU) 산하 코페르니쿠스 기후변화 연구소(C3S)에 따르면 올해 3월 바다 표면의 평균 온도는 섭씨 20.97도를 기록했다. 이는 3월 관측치로는 역대 최고였던 2024년에 이어 두 번째로 높은 수치다.

연구소는 이 같은 고온 현상에 대해 “엘니뇨 상태로 전환될 가능성이 매우 크다는 신호”라고 분석했다. 태평양이 뜨거워지는 엘니뇨가 도래하면 지구 전체 기온이 상승하며 각지에 복합적인 재난을 촉발할 우려가 있다.

과학자들은 바다가 과도한 열을 품을 경우 폭풍, 강우, 폭염, 가뭄 등 극단적 기상이 더욱 심하고 빈번하게 발생한다고 경고한다. 실제로 올해 3월 지구 표면 온도는 산업화 전과 비교해 1.48도나 높았으며 관측 이래 네 번째로 더운 3월로 기록됐다.

이미 지구 곳곳에서는 기후변화의 흉조가 관측되고 있다.

˙ 유럽: 거의 전 지역이 평균 기온 상회

˙ 미국: 서부 지역 중심으로 장기간 폭염 지속

˙ 북극: 해수면 얼음 면적이 역대 3월 중 최소치 경신

붉게 물든 지구…전 세계가 ‘열병’ 중. 2026년 3월 지구 표면 온도 편차 지도. 평년보다 온도가 높을수록 붉게 표시되는데 북극과 북미, 남극 주변이 진한 붉은색으로 달아올라 있다. 한반도 역시 평년보다 뜨거운 ‘오렌지색’ 지대에 속해 있다. 연합뉴스 제공

이 같은 글로벌 해수면 온도 상승은 한반도 기상에도 직격탄이 될 전망이다. 해수면 온도가 높을수록 태풍이 에너지를 잃지 않고 강력한 세력을 유지한 채 북상할 가능성이 커지기 때문이다. 또한 뜨거워진 바다에서 공급되는 막대한 수증기가 하층에 쌓이면서 올여름 습도가 극도로 높은 ‘극한 찜통더위’가 찾아올 수 있다는 전문가들의 우려가 깊어지고 있다.

카를로 본템포 C3S 소장은 이번 관측 결과에 대해 “정신이 번쩍 들 정도로 충격적”이라고 표현했다.

본템포 소장은 “개별 자료 하나하나가 모두 이례적이지만 이를 종합하면 기후체계가 점점 더 심한 압력을 지속적으로 받고 있다는 하나의 커다란 위기 징후가 나타난다”고 강조했다.

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