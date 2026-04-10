‘콰삭’ 씹으니 매출이 ‘스윗’…다이닝브랜즈그룹의 위대한 기록

bhc치킨을 운영하는 다이닝브랜즈그룹의 연간 매출이 국내 치킨 프랜차이즈 중 처음으로 6000억 돌파라는 신기록을 썼다.

bhc치킨을 운영하는 다이닝브랜즈그룹의 연간 매출이 국내 치킨 프랜차이즈 중 처음으로 6000억 돌파라는 신기록을 썼다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹은 지난해 별도재무제표 기준 매출은 전년(5127억원)보다 19.9% 증가한 총 6147억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 영업이익은 같은 기간 1338억원에서 23% 늘어 1645억원으로 집계됐다.

지난해 선보인 ‘콰삭킹’과 ‘스윗칠리킹’ 등 신메뉴 판매 호조가 회사의 매출을 이끈 것으로 보인다. ‘콰삭킹’은 출시 약 1년 만에 누적 판매 700만개를 기록하며 ‘뿌링클’과 함께 브랜드의 대표 메뉴로 자리했다. 같은 해 하반기에 내놓은 ‘스윗칠리킹’도 출시 3개월 만에 누적 판매량이 100만개를 돌파했다.

신메뉴 판매 호조는 가맹점의 연평균 매출 증가에도 영향을 줬다. 전년대비 20% 이상 증가했으며, 회사는 신선육과 부분육 수급이 불안정한 상황에서도 안정된 공급을 유지해 매출 성장을 뒷받침했다고 설명했다.

다만 매출총이익률은 37.0%로 전년(38.8%)보다 1.8%포인트 하락했다. 주요 원재료 가격 상승에도 가맹점 공급가 인상을 최소화한 영향이라고 회사는 설명했다. 영업이익률은 26.8%로 전년 대비 0.7%포인트 높아졌다.

회사 관계자는 “대외 불확실성 속에서도 신제품 경쟁력과 안정적인 공급 체계를 기반으로 본사와 가맹점이 동반 성장했다”고 말했다.

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