나의 ‘메이플 인생’ 23년…이제 곧 잠실에서 보상 받으리라

넥슨이 자사의 대표 온라인게임 ‘메이플스토리’ 서비스 23주년을 맞아 서울 잠실 롯데월드 어드벤처를 통째로 빌리는 압도적인 스케일의 역조공을 선보인다.

넥슨은 자사 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’의 서비스 23주년을 기념해 오는 29일 롯데월드 어드벤처 전일 대관 행사를 진행한다고 10일 밝혔다. 기사의 이해를 돕기 위해 구글의 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’로 만든 이미지

단순히 공간 일부를 대여하는 수준을 넘어 오는 29일 오전 10시부터 오후 9시까지 테마파크 전체를 오직 ‘메이플스토리’의 용사(이용자)들만을 위한 성역으로 만든다.

롯데월드와 넥슨이 손잡고 지난 3일 개장한 ‘메이플 아일랜드 존’의 어트랙션 3종(에오스 타워·스톤 익스프레스·아르카나 라이드)을 포함한 롯데월드의 다양한 어트랙션과 현재 진행 중인 시즌 페스티벌 ‘메이플스토리 인 롯데월드’도 즐길 수 있다. 전일 대관 행사만을 위해 선보이는 특별한 이벤트까지 열려 있다.

행사의 핵심은 아무나 들어갈 수 없는 ‘성골’ 유저들만의 잔치라는 점이다.

입장권 예매 자격부터가 남다르다. 1차 예매는 캐릭터 레벨 280 이상의 최상위권 이용자들에게만 기회가 주어지며, 2차 예매도 260레벨 이상의 고레벨 이용자로 제한된다. 10일 기준 ‘메이플스토리’ 최고 레벨은 300이니 지난 오랜 시간 열정을 쏟아 부은 이들에게 롯데월드라는 거대한 놀이터를 보상으로 주는 셈이다.

넥슨은 예매 자격 외에도 ‘찐 팬’들을 선별하기 위한 촘촘한 그물을 짰다.

최근 1년간 매일 출석했거나, 코디 아이템을 1500개 이상 보유한 이용자 혹은 게임이 처음 태동한 2003년에 생성된 캐릭터를 여전히 보유하는 등 총 9개 조건 중 1개 이상 조건을 달성한 이용자를 대상으로 초대 이벤트를 진해하고 참여 이용자 중에서 추첨으로 입장권을 선물한다.

현장에서는 일일 직원으로 등장한 인기 ‘메이플스토리’ 크리에이터를 만나볼 수 있다. 롯데월드 어드벤처 만남의 광장에서 운영 중인 ‘메이플 용사가 되어보자!’ 포토존에는 특별한 케이크 디자인이 적용될 예정이다.

넥슨 관계자는 “‘메이플스토리’ 서비스 23주년 기념 롯데월드 어드벤처 전일 대관 행사에 관한 더 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다”고 말했다.

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