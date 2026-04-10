국립정동극장 대표이사에 ‘친명’ 코미디언 서승만 임명

문화체육관광부는 국립정동극장 대표이사에 서승만(62)씨를 임명했다고 10일 밝혔다. 임기는 3년이다.

서 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야에서 활동한 공연예술·콘텐츠 기획가로, 1989년 제3회 MBC 개그콘테스트로 데뷔해 코미디언으로 이름을 알렸다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)이 10일신임 서승만 국립정동극장 대표이사에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

그는 국민대 연극영화·영상미디어 학·석사, 행정학 박사 학위를 취득했으며 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표, ㈔국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등을 지냈다.

또 마당놀이 ‘온달아 평강아’와 ‘뺑파전’, 뮤지컬 ‘노노이야기’와 ‘터널’ 등을 연출했다.

최휘영 장관은 “신임 대표이사가 그동안 축적해 온 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 세계에 널리 알리는 데 핵심적 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

서 대표이사는 이재명 대통령이 경기도지사였을 때부터 유튜브 등을 통해 공개 지지를 이어왔고 2022년 민주당에 입당했다. 지난 총선에서는 민주당 비례 위성정당인 더불어민주연합 후보 24번으로 출마했다가 낙선했다. 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 학위논문 표절 논란 당시 ‘저승사자복’을 입고 1인 시위에 나서 주목을 끌기도 했다.

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