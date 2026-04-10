최홍만, 뇌종양 투병 회상…"아픈 심권호 보며 동병상련"

과거 뇌종양 수술을 받았던 이종격투기 선수 출신 최홍만이 간암 수술 후 회복 중인 전 레슬링 국가대표 심권호와 만나 동병상련의 심경을 나눈다.

오는 13일 방송되는 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 심권호, 윤정수, 최홍만의 제주도 여행기가 공개된다.

최홍만. TV조선 제공

사전 녹화 영상에서 윤정수는 "최근에 권호가 수술을 받지 않았느냐. 그래서 좋은 데서 힐링도 좀 하자고, 내가 억지로라도 오라고 했다"며 이번 여행의 취지를 밝혔다. 이에 최홍만은 "저도 방송을 보면서 하고 싶은 이야기가 많았다"고 답했다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 김국진은 "최홍만 선수가 운동하다가 큰 수술을 한 번 받았다. 정신적, 육체적으로 어려움을 겪었다. 아픈 권호를 보고 그 심정을 같이 느끼는 것"이라며 과거 최홍만의 뇌종양 수술 사실을 설명했다. 정이랑 역시 "(본인도 겪었기에) 남 같지가 않은 거구나…"라고 반응했다.

과거 씨름 천하장사를 거쳐 K-1 무대에서 활동했던 최홍만은 돌연 경기 포기 및 기권패로 비판을 받은 바 있으며, 이후 뇌종양 수술 사실이 알려진 바 있다.

이날 방송에서는 최홍만이 제주도에 도착한 심권호와 윤정수를 맞이하기 위해 귤 모자와 꽃목걸이를 준비하는 모습도 담긴다.

최홍만이 "형님들 오신다길래, 같이 꽃 보고 싶었다. 제가 원하는 그림은 같이 꽃밭에서 걸어가는 느낌"이라고 말하자, 화면을 보던 황보라는 "아기자기하시다"고 언급했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지