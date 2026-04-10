한·핀란드, 공급망·첨단산업 협력 강화…전략적 동반자 격상

한국과 핀란드 정부가 공급망을 안정화하고 첨단산업 분야에서 협력을 강화키로 했다.

산업통상부에 따르면, 여한구 통상교섭본부장은 10일 포시즌스 서울 호텔에서 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발장관과 양자 면담을 개최했다.

지난 9일 여한구 통상교섭본부장이 회의에서 발언하고 있다. 산업부 제공

양측은 이번 면담에서 급변하는 글로벌 통상 환경에 대한 인식을 공유하고 이에 대응하기 위한 공조 체계를 점검했다. 공급망 안정화와 첨단 산업 협력을 중심으로 경제·안보 협력을 강화하는방안도 강화 방안을 논의했다.

양국은 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)을 통해 축적된 상호 신뢰를 기반으로 글로벌 통상 환경의 변동성에 공동 대응하기로 했다. 이를 위해 기존의 우호적 협력 관계를 한 단계 격상해 교역·투자 확대는 물론 인공지능(AI)·순환경제 등 미래산업을 아우르는 전략적이고 포괄적인 동반자 관계로 발전하는 데 합의했다.

아울러 지정학적 갈등 고조, 자국 우선주의 심화 등으로 세계 경제 불확실성이 확산함에 따라 개방형 경제 체제를 지지하는 국가 간 연대 필요성에도 인식을 같이했다.

여 본부장은 “핀란드는 핵심광물 인프라와 첨단기술 역량을 보유한 우리의 중요한 협력국”이라며 “핀란드와 상호 호혜적인 파트너십을 바탕으로 유럽과 경제·안보 연계를 더욱 공고히 해나갈 것”이라고 강조했다.

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