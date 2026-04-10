李대통령 지지율 67%…2주 연속 취임 후 최고치 유지

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 취임 후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 10일 나왔다.

한국갤럽이 지난 7∼9일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 지난주와 같은 67%로 집계됐다.

이는 지난달 20일 발표됐던 취임 후 최고치와도 같은 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 24%로 직전 조사보다 2%포인트 올랐으며 응답자의 10%는 의견을 유보했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’이 19%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘외교’(12%), ‘전반적으로 잘한다’(11%), ‘직무 능력·유능함’(10%)이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(16%), ‘과도한 복지·민생지원금’(14%), ‘전반적으로 잘못한다’(8%) 순이었다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다. 민주당은 직전 조사와 같은 수치를 기록하며 현 정부 출범 후 최고치를 유지했다. 국민의힘은 18%를 기록했던 직전 조사 대비 2%포인트 올랐다. 개혁신당은 3%, 조국혁신당과 진보당은 각 1%였으며 무당층은 25%로 집계됐다.

소득 하위 70%에게 1인당 10만∼60만원을 지원하는 고유가 피해지원금은 ‘잘된 일’이라는 응답이 52%, ‘잘못된 일’이라는 응답이 38%로 나타났다. 5월1일 노동절을 법정 공휴일로 지정한 일은 ‘잘된 일’ 78%, ‘잘못된 일’ 15%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 36.0%, 응답률은 15.0%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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