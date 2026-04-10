부산서 ‘천원의 아침밥’ 도시락 먹은 대학생 20명 식중독 의심 증상

부산의 한 대학교에서 집단 식중독 의심 증상 신고가 접수돼 보건당국이 조사에 나섰다.

10일 부산시에 따르면 지난 7일 부산 연제구 한 대학에서 도시락을 사먹은 학생 20명이 구토와 설사 등 식중독 의심 증상을 보였다.

사진=연합뉴스

이 도시락은 교육부와 농림축산식품부, 부산시 등이 대학생들의 아침 식사 결식률을 낮추고, 아침밥 먹는 건강한 식습관 형성을 위해 추진하는 대학생 복지지원사업의 하나인 ‘천원의 아침밥’에 따라 제공된 것이다. 해당 도시락 가격은 4000원 이지만, 학생들은 1000원에 도시락을 구매할 수 있다. 도시락 제조업체는 정부와 지자체로부터 나머지 3000원을 지원받는 구조다.

시 관계자는 “시 보건환경연구원에서 식중독 의심 증상을 보인 학생들의 검체를 채취해 역학조사를 벌이고 있다”면서 “현재까지 해당 도시락이 공급된 다른 지역 학교에서 추가로 접수된 식중독 의심 증상 신고는 없다”고 말했다.

한편 보건당국의 역학조사 결과는 약 2주 뒤에 나올 예정이다.

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