김사랑, 173cm·49kg 유지 비결 “매일 아침 차요테 주스 먹는다”

사진=쿠팡 플레이, 김사랑 SNS

배우 김사랑(48)이 동안 피부와 몸매를 유지하는 자신만의 다이어트 식단을 공개했다.

김사랑은 최근 자신의 유튜브 채널에 '자기 관리 끝판왕 김사랑의 동안 유지 비결 6가지 루틴'이라는 제목의 영상을 게시했다.

김사랑은 "오랜만에 인사를 드리는데 살도 찌고 집도 신경을 못 쓴 것 같아 정리했다"며 근황을 전한 뒤, 직접 실천 중인 아침 루틴을 소개했다.

이날 김사랑은 식단 관리 비결로 차요테를 소개했다. 그는 "사과, 참외, 오이가 섞인 맛인데 다이어트에 진짜 좋고 슈퍼푸드다. 그걸로 주스를 만들어 보겠다"고 말했다.

그러면서 "여기엔 식이섬유가 풍부해 배변 활동에 좋고, 혈당 관리와 다이어트에도 좋다고 해서 먹기 시작했다"며 "포만감이 좋은 것 같다"고 덧붙였다.

차요테는 박과에 속하는 다년생 덩굴식물로, 멕시코 남부와 중앙아메리카가 원산지로 알려져 있다. 외형은 서양배와 비슷하지만 참외처럼 세로 주름이 있으며 표면이 울퉁불퉁한 것이 특징이다. 수분 함량이 높아 생으로도 섭취할 수 있고, 아삭한 식감과 은은한 단맛을 지니고 있다.

차요테는 100g당 열량이 16㎉에 불과해 다이어트 식품으로도 손색이 없다. 식이섬유가 풍부하고 포화지방과 콜레스테롤이 없어 건강식으로 적합하다. 또한 비타민 B6·C·K를 비롯해 칼륨, 마그네슘, 망간, 구리, 아연 등 다양한 미네랄이 함유돼 면역력 강화와 감기 예방, 피부 건강에도 도움을 줄 수 있다.

한편 김사랑은 1978년 1월 생으로 올해 만 48세다. 김사랑은 2000년 제44회 미스코리아 선발대회 진(眞)으로 선발되며 연예계 활동을 시작했다.

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