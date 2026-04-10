뉴욕 증시, 美·이란 휴전 지속에 상승…국제유가 소폭 올라

미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 9일(현지시간) 미국·이란 휴전이 당분간 유지될 것이란 기대감에 이틀 연속 상승 마감했다.

사진=AFP연합뉴스

휴전을 둘러싼 불안감 속에 하락 출발한 뉴욕 증시는 이스라엘이 레바논 정부와 직접 협상에 나설 것이라는 발표에 상승세로 전환했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 275.88 포인트(0.58%) 오른 48,185.80에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 41.85 포인트(0.62%) 오른 6,824.66에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 187.42포인트(0.83%) 오른 22,822.42에 각각 마감했다.

국제유가는 장중 큰 변동성을 보이다가 소폭 상승 마감했다.

5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 이날 뉴욕상업거래소에서 전장 대비 3달러46센트(3.66%) 오른 배럴당 97달러87센트에 마감했다.

6월 인도분 브렌트유는 런던 ICE 선물거래소에서 전장보다 1.17달러(1.23%) 상승한 배럴당 95.92달러에 거래를 마쳤다.

WTI는 이란이 미국과 휴전 합의에도 호르무즈 해협 통항을 제한하면서 장중 배럴당 100달러를 돌파했다. 브렌유도 급등했다.

그러나 친(親)이란 레바논 무장정파 헤즈볼라를 휴전 이후에도 공격하던 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국의 요청으로 레바논 정부와 협상 방침을 밝히면서 상승세가 둔화됐다.

미국은 레바논이 휴전 대상에 포함되지 않는다며 네타냐후 총리의 손을 들어줬다가 이란이 합의 위반을 이유로 호르무즈 해협 재개방을 미루자 입장을 선회했다.

술탄 아흐메드 알 자베르 아부다비 국립석유공사(ADNOC) 최고경영자(CEO)는 소셜 미디어에 “이란은 선박이 통과하려면 반드시 자국의 허가를 받아야 한다고 했다”며 “이는 통항의 자유가 아니다. 그것은 강압이다”고 비판했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지