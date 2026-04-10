어제 남긴 피자, 그냥 드셨나요?…2시간 지나면 세균 폭증, 바로 버리세요

어젯밤 남긴 피자 한 조각. 아침에 냄새를 맡고 “괜찮네” 하고 한 입 베어 문다. 하지만 그 판단은 틀렸을 가능성이 크다.

실온에 둔 음식은 2시간만 지나도 세균이 빠르게 증식한다. 겉으로 멀쩡해 보여도 보관 시간이 길어질수록 식중독 위험은 급격히 커진다. 게티이미지.

이 음식은 ‘2시간’을 넘긴 순간부터 다른 상태에 들어간다. 기준은 냄새가 아닌 ‘시간’이다. 실온 2시간이 지나면, 보이지 않는 세균이 빠르게 늘어나기 시작한다.

2시간이 지나면 음식은 ‘보관’이 아닌 ‘위험 상태’로 바뀐다. 눈에 보이지 않는 변화는 이미 시작된 뒤다. 냄새나 색은 그대로인데, 속에서는 ‘위험 구간’으로 넘어간 상태일 수 있다.

10일 식품의약품안전처와 질병관리청에 따르면 조리된 음식은 실온에 2시간 이상 방치될 경우 식중독균이 급격히 증식할 수 있다. 특히 여름철처럼 기온이 높은 환경에서는 이 시간이 더 짧아질 수 있다.

◆냄새 아닌 ‘시간’이 기준…보이지 않는 증식 시작

많은 사람들이 음식이 상했는지를 냄새나 색으로 판단한다. 하지만 세균은 사람이 감지하기 전 이미 증식을 시작한다.

식중독균은 5~60도 ‘위험 온도대’에서 가장 빠르게 증식한다. 문제는 이 온도대가 우리가 음식을 식탁 위에 두는 ‘일상 온도’라는 점이다.

겉으로는 멀쩡해 보여도 내부에서는 이미 오염이 진행된 상태일 수 있다. “하룻밤 정도는 괜찮겠지”라는 판단이 위험해지는 이유다.

◆‘익힌 음식’이 더 위험

피자, 치킨, 볶음밥처럼 이미 한 번 조리된 음식은 오히려 세균 번식에 더 취약할 수 있다. 한 번 익혔다고 안전해지는 것이 아니다. 오히려 조리 후 식는 과정이 세균이 가장 빠르게 늘어나는 구간이다.

조리 과정에서 일부 미생물은 사라지지만, 이후 실온에 방치되면 남아 있던 세균이 빠르게 증식할 수 있다.

단백질과 수분이 많은 음식일수록 세균이 번식하기 좋은 환경이 만들어진다. 겉은 멀쩡하지만 내부는 따뜻한 상태가 유지되면서 오염이 진행된다.

◆‘집 안 방심’이 가장 큰 원인

식중독 환자는 매년 수천 명 이상 발생하며, 7~9월에 집중되는 경향이 뚜렷하다. 문제는 외식 아닌 ‘가정 내 보관 부주의’에서 발생하는 사례가 적지 않다는 점이다.

냉장고에 넣기 전 잠깐 둔 음식, 식탁 위에 그대로 둔 배달 음식, “조금 있다 먹지”라는 방심이 실제 위험으로 이어진다.

익힌 음식도 실온 방치 시 세균 증식이 빠르게 진행된다. ‘냄새’ 아닌 ‘시간’이 안전 기준이다. 게티이미지

전문가들은 남은 음식을 보관할 때 판단 기준은 단 하나라고 강조한다. 냄새도, 모양도 아닌 ‘시간’이다.

조리 후 2시간 이내에 냉장 보관하는 것이 가장 안전하며, 가능하면 얕은 용기에 나눠 빠르게 식힌 뒤 보관하는 것이 좋다. 이미 2시간 이상 실온에 방치된 음식은 아깝더라도 섭취하지 않는 것이 원칙이다.

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