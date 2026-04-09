평양 간 中 왕이 “北과 고위급 교류 강화”

북한을 방문 중인 왕이 중국 외교부장이 북·중간 고위급 교류를 강화한다고 밝혔다. 북한도 중국과의 다자기구를 통해 소통과 협력을 촉진한다고 화답했다.



9일 로이터와 중국 외교부 공식 홈페이지에 따르면 왕 부장은 이날 평양 금수산 영빈관에서 최선희 북한 외무상과 만나 북·중 우호조약 65주년을 언급하며 “지난 한해 북한과의 교류가 다양한 성과를 거뒀고, 피로 맺어진 우호 관계의 견고함을 보여줬다”고 했다.

왕이 중국 외교부장(오른쪽 두번째)이 9일 북한 평양국제공항에 도착해 최선희 북한 외무상(오른쪽)의 영접을 받고 있다.평양=AP연합뉴스

또 왕 부장은 “중국은 북한과의 전략적 소통을 강화하고 고위급 교류와 협력을 긴밀히 할 것”이라며 “또한 양국에게 더 많은 혜택을 제공해 평화와 발전을 함께 촉진하기를 원한다”고 강조했다.



중국 외교부 측은 이번 방북이 중국과 북한 양국 관계의 전략과 방향성에 대해 중요한 공감대를 이뤘으며, 북중 관계를 새로운 단계로 끌어올렸다고 자평했다.



북한의 최 외무상도 왕 부장과의 회담에서 “북한과 중국은 전통적인 우호 관계에 기반하고 있고, 양국 관계는 견고하며 지속 가능하다”고 밝혔다.



아울러 최 외무상은 “북한은 하나의 중국 원칙을 전적으로 지지한다”며 “북한과 중국은 각 분야 교류와 협력을 촉진하고, 다자 협력과 소통을 확대해 북·중 관계를 새로운 단계로 끌어올리기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 했다.



왕 부장은 9일부터 10일까지 2019년 9월 이후 약 6년 7개월만에 방북했다. 왕 부장은 최 외무상과 회담 이후 김정은 국무위원장도 예방할 것으로 전해졌다.



중국은 다음달 미·중 정상회담을 앞두고 있다. 이 회담에서 한반도 문제가 의제로 제기될 것을 감안, 왕 부장의 이번 방북은 북·중간 사전에 의제 조율이 이뤄질 것이라는 분석이다.

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