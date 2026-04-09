나홍진 감독 ‘호프’ 칸영화제 경쟁 부문 진출

나홍진(사진) 감독의 영화 ‘호프’가 칸국제영화제 경쟁 부문에 이름을 올렸다.



칸국제영화제 집행위원회는 다음 달 12일 개막하는 제79회 영화제의 공식 초청작을 9일(현지시간) 발표했다.



한국 영화가 경쟁 부문에 오른 건 2022년 박찬욱 감독의 ‘헤어질 결심’과 한국 제작사가 만든 고레에다 히로카즈 감독의 ‘브로커’ 이후 4년 만이다.

‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 ‘범석’(황정민)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 배우 황정민, 조인성, 정호연 그리고 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등이 출연한 글로벌 프로젝트다.



나홍진 감독은 장편 연출작 전체가 칸의 부름을 받는 영예를 안았다. 데뷔작 ‘추격자’가 2008년 비경쟁 부문 미드나잇 스크리닝(심야상영)에 초청된 것을 시작으로 ‘황해’는 개봉 이듬해인 2011년 ‘주목할 만한 시선’에, ‘곡성’은 2016년 비경쟁 부문(Out of Competition)에 초청된 바 있다. ‘호프’는 그의 첫 경쟁 부문 진출작이 됐다. 나 감독은 배급사 플러스엠 엔터테인먼트를 통해 “영광이다. 남은 시간 동안 분발하겠다”고 소감을 전했다. ‘호프’는 칸영화제에서 처음 선보인 뒤 올여름 국내에서 개봉할 예정이다.



연상호 감독의 ‘군체’는 미드나잇 스크리닝 부문에 초대됐다. ‘돼지의 왕’, ‘부산행’, ‘반도’에 이어 네 번째 칸 진출이다. ‘군체’는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, 다음 달 개봉을 앞두고 있다.



한편 정주리 감독의 ‘도라’는 일본 정상급 배우 안도 사쿠라와 아이돌 가수 출신 배우 김도연이 주연을 맡아 기대를 모았으나 이날 공식 부문 초청작으로 호명되지 않았다.



올해 칸영화제는 다음 달 12일 개막작 ‘라 베뉘스 엘렉트리크’를 시작으로 25일까지 2주간 열린다.

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