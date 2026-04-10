정해권 인천시의장 “지방자치 발전 책임 있는 역할” 의장협 개최

“지방자치·지방의회의 헌법적 가치를 지키기 위한 공동 대응과 지속적인 촉구 활동을 이어갈 것입니다.”

인천시의회 정해권 의장은 9일 열린 ‘의장협의회 제4차 임시회’에서 이 같이 소신을 밝혔다. 향후 전국 시·도의회의 뜻을 모으고 인천시의회도 책임 있는 역할을 다하기로 했다. 시의회는 이날 연수구 송도센트럴파크호텔에서 전국시도의회의장 대상의 이번 임시회를 개최했다.

협의회는 불합리한 법령 및 제도 개선을 위한 공동활동 등으로 대한민국의 지방분권과 지방자치 발전이란 하나의 목표를 내세운다. 일정은 지방의회 발전을 위한 의장협의회 현안 보고 및 안건 심의 순으로 진행됐다.

인천은 그간 시도의회의 인사권 독립 및 자치입법권 강화, 시도의원 정책 지원 전문인력 도입 등 의장협의회에서 선도적인 역할을 수행해 왔다. 정해권 의장은 인천시의회 최초로 대한민국시도의회 사무총장을 맡고 있다.

임시회에서는 △공공심야약국 확대 및 안정적 운영 제도 개선(대구) △포천∼철원 고속도로 건설사업 예비타당성조사 통과(강원) △농가소득 안정 및 국가 에너지 안보 확립 ‘영농형 태양광 특별법’ 제정(전북) △사전투표관리관 도장 직접 날인 의무화 등 ‘공직선거법’ 개정(충북) 등 4개의 건의 안건을 논의했다.

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