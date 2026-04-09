‘늑구’ 수색 장기화하나… 비 속 하울링까지 동원 추적 ‘총력’

9일 대전지역에 세찬 비가 내리면서 대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’ 수색 작업이 난항을 겪고 있다.

이날 오후 4시 기준 대전 오월드에 내린 비는 7㎜다. 오는 10일 오전까지 앞으로 10∼40㎜가 더 내릴 것으로 예보됐다.

탈출한 늑대 ‘늑구’ 수색 작업이 비로 인해 어려움을 겪고 있는 가운데 9일 대전 오월드에 119 소방관들이 대기하고 있다. 연합뉴스

대전시와 대전소방본부 등 관계 당국은 비로 인해 시야 확보가 어려워지자 이날 오전부터 보문산 일대를 향해 늑대 하울링(울음소리) 녹음을 반복적으로 송출하고 있다. 늑구와 함께 지낸 늑대들의 울음소리를 들려줘 오월드로 유인하겠다는 전략이다.

늑구 탈출로 현재 휴장 중인 오월드는 평소 사용하던 안내 방송도 계속 송출하고 있다. 2024년 1월 오월드에서 태어나 사파리 내부에서만 자란 늑구가 익숙한 소리에 반응할 가능성을 고려한 조치다.

전날에는 인근 유기견 보호소 관계자가 “포획을 돕겠다”며 암컷 늑대를 데려왔다고 밝혔으나, 실제로는 수컷으로 확인돼 수색에 투입하지 못하는 해프닝도 있었다. 해당 시도는 사전에 대전시나 오월드와 협의되지 않은 것으로 전해졌다.

당초 당국은 드론을 활용해 늑구의 이동 경로를 파악한 뒤 먹이가 담긴 포획틀을 설치할 계획이었으나, 종일 이어진 비로 드론 수색이 한때 중단되기도 했다.

대전시 관계자는 “비가 내리는 상황에서도 전날 열화상 카메라 촬영 결과를 분석하는 등 수색 전략을 계속 논의하고 있다”고 말했다.

늑구는 지난 8일 오전 9시18분쯤 오월드 사파리 울타리를 탈출해 30시간이 지난 현재까지 행방이 묘연한 상태다.

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