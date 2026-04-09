‘선택과 집중’…충북도, 투자유치 ‘84조’ 기록 썼다

충북도가 민선 8기 출범 이후 역대 최대 규모인 84조원의 투자유치 성과를 거둔 것으로 나타났다.

9일 도에 따르면 이달 기준 투자유치 실적은 총 1440개사, 84조1568억원에 달한다. 이는 민선 8기 투자유치 목표액인 60조원의 140.2%에 해당하는 수치다. 도는 지난해 6월 투자유치 60조원을 달성했다.

충북도가 지난해 6월 청주의 한 호텔에서 민선 8기 투자유치 60조원 달성 기념행사를 열었다. 충북도 제공

이번 성과의 핵심은 SK, LG 등 주요 중심기업과 첨단 우수기업을 목표로 삼은 ‘선택과 집중’ 전략이 주효했다. 도는 4차 산업혁명의 핵심 동력인 반도체, 이차전지, 바이오, 수소에너지 분야 기업 유치에 전력을 다했다.

특히 기업의 수요에 맞춘 5만~20만㎡ 규모의 맞춤형 용지 공급과 타 시도와 차별화된 지방투자촉진보조금 지원 등 과감한 지원이 기업의 발길을 끌었다. 특히 도는 지난 2월 SK하이닉스의 대규모 투자를 지원하기 위해 전담 TF(태스크포스) 회의를 개최하고 전력과 용수 확보는 물론 환경규제 등 기업의 고질적인 애로사항을 해결하는 등 현장 중심 밀착형 지원에 나서기도 했다.

도는 투자 지형 확장에도 나선다. 기존 첨단 제조업 중심에서 벗어나 대형 유통센터와 숙박시설 등 ‘서비스업’ 분야 투자를 적극적으로 끌어들여 도민들의 정주 여건을 개선한다는 구상이다. 여기에 인구 감소 지역에 우선적인 투자유치를 유도해 도내 불균형을 해소하고 인공지능(AI), 첨단모빌리티, 양자컴퓨터 등 미래 유망 벤처·스타트업 발굴을 통해 지속 가능한 성장 기반을 다질 방침이다.

도 관계자는 “84조원이라는 성과는 충북의 잠재력을 믿어준 기업과 도민이 함께 일궈낸 결실”이라며 “앞으로는 관광과 서비스업, 미래 신산업으로 영역을 넓혀 도민이 체감하는 삶의 질 향상과 지방소멸 극복의 마중물이 되도록 하겠다”고 말했다.

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