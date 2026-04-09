李대통령 “韓 경제 변곡점에 있다”… 시스템 전환·실용주의 재강조 [국민경제자문회의]

이재명 대통령은 9일 취임 후 처음 주재한 국민경제자문회의 전체회의에서 대한민국이 마주한 경제 상황을 두고 “위기이지만 또 한편으로는 기회이기도 하다”며 경제 체제를 근본적으로 바꿔나가야 할 시점이라는 것을 강조하는 데 공을 들였다. 한국 경제가 “변곡점에 서 있다”고 진단한 이 대통령은 이번 위기 국면을 기회로 새로운 시스템을 구축해야 한다고 주문했다. 노동 정책을 두고서도 “이념이나 가치에 너무 매이지 말고 실용적으로 접근해야 한다”고 재차 강조했다.

열띤 질문 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체 회의에서 참석자들이 질문을 하기 위해 손을 들고 있다. 이재명 대통령은 취임 후 처음 주재한 이번 회의에서 대한민국이 마주한 경제 상황을 두고 “위기이지만 또 한편으로는 기회이기도 하다”며 경제 체제를 근본적으로 바꿔나가야 한다고 강조했다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 회의에서 자문위원들을 향해 “단기적으로는 중동 전쟁이 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있고, 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 변화해야 할 시점”이라고 언급했다. 미·이란의 2주간 휴전을 두고서도 “오늘도 휴전했다고 하면서 폭격이 있었다고 한다. 언제 이 상황이 정리될지 잘 알기 어렵다”며 한국 경제가 처한 상황이 엄중하다는 인식을 드러냈다. 동시에 “위기 없는 인생도 없고 위기 없는 사회도 있을 수가 있겠느냐”는 말로 불가피한 상황을 짚으면서도 “단기적으로, 중기적으로, 장기적으로 잘 대비해서 우리 국민들이 더 이상 고통을 겪지 않고, 희망적인 미래를 누릴 수 있도록 최선을 다해야 한다”고 당부했다.



구체적으로는 청년 취업 문제 등을 거론했다. 이 대통령은 “기업은 경력 있는 청년들을 요구하고, 청년들은 경력을 쌓을 기회가 없다”며 “사실 경력을 쌓을 기회가 부족하면, 그 부분은 국가 공동체가 기회를 만들어 줘야 되는 게 맞는 것”이라고 했다.



주요 현안 중 하나인 노동 정책을 두고선 ‘실용’을 키워드로 내세웠다. 이 대통령은 “노동 문제는 매우 예민해서 조심스러운 문제이기는 하다”면서도 “저는 최소한 ‘반노동적’이라고 평가받지 않을 것 같아 이런 얘기를 용감하게 하는 것”이라고 했다.



비정규직 사용 기한을 2년으로 제한한 현 제도를 예로 든 이 대통령은 “유연화를 막기 위한 제도라고 하지만, (이 제도를 적용한 뒤로는) 어떤 일이 벌어지느냐 봤더니 절대 (비정규직을) 2년 이상 고용하지 않고 1년 11개월 만에 (계약을) 끝내버린다”고 지적했다. 그러면서 “정규직화를 강제하기 위한 제도가 오히려 ‘2년 이하의 고용’을 강제하는 결과를 빚은 것”이라며 “이런 얘기를 잘못하면 반노동적이라고 비난받을 가능성이 많아서 아무도 말을 안 한다”고 했다.

김성식 국민경제자문회의 부의장이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

김성식 국민경제자문회의 부의장은 최근 중동발 국제정세 위기 속에서 혁신을 통해 한국이 ‘대체 불가한 전략국가’로 전환해야 한다는 제언을 내놓았다. 그는 “아시다시피 이 전쟁은 끝나도 끝난 게 아닐 것”이라며 “호르무즈해협은 안전 통행이 가능한 해협에서 차단기가 있는 톨게이트로 바뀌고 있고, 미국은 전쟁하면서도 계산기를 두들기고 있다”고 진단했다. 김 부의장은 ‘전략국가 코리아’ 비전을 제시하며 “규칙이 무너지는 분절적 국제질서 속에서 국가 차원의 대체 불가성을 확보해 상대가 쉽게 배제하거나 압박하기 어려운 전략적 위치에 서자는 것”이라고 강조했다.



이 대통령은 “대한민국 경제는 변곡점에 서 있다고 생각한다. 그리고 변곡점은 에너지가 많이 필요하다”며 “한 방향으로 쭉 가면 별로 에너지가 들지 않는데, 아예 반대 방향으로 바꾸려면 엄청난 에너지가 필요하다”고 역설했다.



오후에 주재한 수석보좌관회의에서는 “중동 전쟁이 언제 어떤 방식으로 마무리되든 전쟁 이전과 이후는 분명하게 전혀 다른 세계가 열리게 될 것”이라며 “그에 따른 대비를 철저히 해야 되겠다”고 참모진에게 당부하기도 했다. 이 대통령은 “에너지 수급처의 다변화, 재생에너지 중심 사회로의 전환과 산업 구조 혁신에 속도를 내고, 미래 성장 동력 육성에도 더욱 박차를 가해야 될 것”이라고 했다.



이 대통령은 불안정한 국제정세를 극복하고, 국내 과제들을 해결해나가려면 국가 역량을 하나로 모으는 것도 중요하다는 뜻을 피력했다. 이 대통령은 “일자리 등 핵심 현안에 대한 사회적 대타협을 위해서 다양한 의견을 경청하고 국민의 뜻을 하나로 모아가야겠다”며 “국민 통합을 교란하는 가짜 조작정보의 악의적 유포에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정한 대응이 필요하다”고 밝혔다.

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